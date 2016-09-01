Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в представительстве российского оператора спутникового телевидения НТВ+. Об этом заявил глава ведомства Василий Грицак, передает РИА Новости.

Обыски прошли несколько дней назад. В настоящее время редакция работает в обычном режиме.

По словам Грицака, обыски были проведены в связи с тем, что в представительстве продавали устройства для трансляции на территории Украины программ телеканала.

Он подчеркнул, что необходимо разработать программу по защите украинского информационного пространства: «Это касается прежде всего масс-медиа, это касается киберпространства, поскольку против нас работает целая армия российский "ботов"».

Накануне стало известно, что СБУ проводит следственные действия в отношении компаний, обеспечивающих трансляцию российских телеканалов.

В марте 2015 года власти Украины опубликовали список 115 российских СМИ, аккредитация которых при украинских органах госвласти была временно приостановлена. Замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в ответ обвинил Украину в цензуре. В российском министерстве иностранных дел заявляли, что Москва ждет жесткой реакции представителя ОБСЕ по свободе СМИ, а также Евросоюза и США в том числе на депортацию с Украины журналистов российских СМИ.