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9 МВД проверит замглавы Минкультуры на конфликт интересов
Заместителя министра культуры Владимира Аристархова проверят на нарушение законодательства при организации госзаказов на реставрацию и возможный конфликт интересов в ведомстве. Об этом сообщил депутат Александр Агеев, направивший соответствующий запрос в МВД, сообщает РБК.
В Главном управлении экономической безопасности и противодействии коррупции (ГУЭБиПК) депутату сообщили, что занимаются проверкой обращения, которую завершат до 17 сентября.
Агеев просил проверить деятельность замминистра Аристархова и его родного брата Андрея Аристархова, руководившего ОАО «Реставрационные компании». Как отмечает парламентарий, «Реставрационные компании» выигрывали тендеры Минкультуры, а потому здесь мог иметь место конфликт интересов.
Помимо этого, Агеев указывал на возможные злоупотребления при проведении конкурсов на заключение госконтрактов по реставрации и ремонту объектов культуры. Также в запросе указывается на факт банкротства одной из старейших российских реставрационных компаний — ФГУП «Научно-производственная фирма «Ресма», которая была подведомственна Минкультуры. По мнению депутата, банкротство могло быть преднамеренным.
Ранее РБК со ссылкой на высокопоставленный источник в Минкультуры сообщал, что брат замминистра культуры Андрей Аристархов уволился из-за обвинений в конфликте интересов. Позже замминистра опроверг информацию о том, что он покинул свой пост по этой причине.
Напомним, ФСБ расследует уголовное дело в отношении некоторых руководящих работников министерства культуры России и ряда предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. В рамках дела был заключен под стражу замминистра культуры Григорий Пирумов.
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