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Новости

678 На мать оппозиционера Доможирова завели дело за оскорбление полицейского

01.09.2016 Теги: активисты, вологодская область, полиция, уголовное дело

На мать главы вологодского отделения «Партии прогресса», кандидата в депутаты Госдумы Евгения Доможирова завели уголовное дело по статье об оскорблении сотрудника полиции. Об этом активист сообщил в своем блоге.

Как рассказал Доможиров, вечером 30 июля полицейские приехали к нему в дом, собираясь провести там обыск. 67-летнуя мать активиста Галина Константиновна потребовала от правоохранителей предъявить документы и преградиила им дорогу, но полицейские попытались прорваться внутрь силой.

В результате матери активиста повредили руку, что Доможировы собирались документально зафиксировать, но полицейский так и не пришел, чтобы осмотреть синяки на руке у женщины.

Между тем, как утверждает следствие, женщина «умышленно с целью оскорбления стала публично выражаться нецензурной бранью» в адрес полицейских, «оскорбляя их как представителей власти и унижая их честь и достоинство».

Напомним, в мае этого года 19 мая председателя вологодского отделения «Партии прогресса» Евгения Доможирова обстреляли из травматического оружия. Активист связывает произошедшее с со своей оппозиционной деятельность. К стрельбе, по мнению коллег Доможирова, могут быть причастны ЧОП «БлокПОСТ» и группировка «шонуровские», под контролем которых готовится застройка в парке на Фрязиновской улице, где хотят возвести три десятиэтажных дома. Гражданские активисты выступали против завтройки.


4 комментария

1
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 16:26
вот Васильева смеется , видя такое ....
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0
Dr. Eric Gaijin , 1 сентября 2016 в 16:35
А можно текст the оскорблений "в студию" для экспертизы экспертуемых экспертов? :-):-):-) вот им радости то будет.... хотя... современный русский мат примитивен и неизобретателен... вероятнее всего, тётушка пару раз обозвала и ещё пару раз послала правоохранителей... при этом в Вологде-Вологде-Вологде-где-вдомегде.. ну ничуть не замысловаито, наверняка....
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2
Владимир Василенко , 1 сентября 2016 в 16:47
Фу, до какой гадости докатились "правоохранительные" слуги российской власти!!!!!
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0
Дмитрий Кузьмин , 1 сентября 2016 в 17:07
Какое может быть у рос полицейского честь и достоинство? Это что анекдот что ли?
Это все равно, что рассуждать о офицерской чести в Рос армии..
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