На мать главы вологодского отделения «Партии прогресса», кандидата в депутаты Госдумы Евгения Доможирова завели уголовное дело по статье об оскорблении сотрудника полиции. Об этом активист сообщил в своем блоге.

Как рассказал Доможиров, вечером 30 июля полицейские приехали к нему в дом, собираясь провести там обыск. 67-летнуя мать активиста Галина Константиновна потребовала от правоохранителей предъявить документы и преградиила им дорогу, но полицейские попытались прорваться внутрь силой.

В результате матери активиста повредили руку, что Доможировы собирались документально зафиксировать, но полицейский так и не пришел, чтобы осмотреть синяки на руке у женщины.

Между тем, как утверждает следствие, женщина «умышленно с целью оскорбления стала публично выражаться нецензурной бранью» в адрес полицейских, «оскорбляя их как представителей власти и унижая их честь и достоинство».

Напомним, в мае этого года 19 мая председателя вологодского отделения «Партии прогресса» Евгения Доможирова обстреляли из травматического оружия. Активист связывает произошедшее с со своей оппозиционной деятельность. К стрельбе, по мнению коллег Доможирова, могут быть причастны ЧОП «БлокПОСТ» и группировка «шонуровские», под контролем которых готовится застройка в парке на Фрязиновской улице, где хотят возвести три десятиэтажных дома. Гражданские активисты выступали против завтройки.