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Новости

386 Вайно возглавил президентский совет по противодействию коррупции

01.09.2016 Теги: администрация президента, назначения

Нового руководителя администрации президента (АП) Антона Вайно назначили председателем президентского Совета по противодействию коррупции и включили в состав президиума Совета. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом президент России Владимир Путин исключил из состава совета и его президиума бывшего главу АП Сергея Иванова. Ранее Иванова также исключили из комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, его место в совещательном органе также занял Вайно.

Напомним, Антон Вайно был назначен главой администрации президента 12 августа. До этого он занимал должность заместителя руководителя АП, а до 2012 года работал в аппарате правительства. Бывший глава ведомства Сергей Иванов стал спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Президент России Владимир Путин объяснил, что Иванов сам высказывал пожелание не работать в должности руководителя кремлевской администрации более четырех лет.


3 комментария

2
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 17:00
"президентский совет по противодействию коррупции" = пчелы против меда = секс за девственность = Путин за мир= рок против наркотиков = Америка против доллара ......
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2
Максим Сербин , 1 сентября 2016 в 17:02
ВайнА с коррупцией...
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0
Олег Лысенко , 1 сентября 2016 в 17:12
Если завтра Вайно, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет, -
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет. Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут железные танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки...
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