Нового руководителя администрации президента (АП) Антона Вайно назначили председателем президентского Совета по противодействию коррупции и включили в состав президиума Совета. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом президент России Владимир Путин исключил из состава совета и его президиума бывшего главу АП Сергея Иванова. Ранее Иванова также исключили из комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, его место в совещательном органе также занял Вайно.

Напомним, Антон Вайно был назначен главой администрации президента 12 августа. До этого он занимал должность заместителя руководителя АП, а до 2012 года работал в аппарате правительства. Бывший глава ведомства Сергей Иванов стал спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Президент России Владимир Путин объяснил, что Иванов сам высказывал пожелание не работать в должности руководителя кремлевской администрации более четырех лет.