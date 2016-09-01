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Новости

669 Ракета SpaceX взорвалась на стартовом комплексе во Флориде

01.09.2016 Теги: взрыв, космос, ракета

На стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде взорвалась ракета Falcon 9, принадлежащая частной американской компании SpaceX, сообщает Associated Press.

Причины инцидента неизвестны. Как сообщило издание Spaceflight Now, в компании SpaceX подтвердили взрыв ракеты Falcon 9. При взрыве никто не пострадал, однако ракета и предназначенный к запуску спутник связи потеряны.

Как сообщили в NASA, в момент взрыва SpaceX проводила огневые испытания своей беспилотной ракеты.

Пуск ракеты был запланирован на 3 сентября, она должна была доставить первый спутник компании Facebook на околоземную орбиту.

Компания SpaceX основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.Ракеты компании за все время совершили четыре успешные посадки на беспилотную баржу и две на стартовые площадки космодрома.


6 комментариев

1
A H , 1 сентября 2016 в 17:16
Сейчас тролли сбегутся поржать и позлорадствовать ...
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-1
Юрий (Минск) , 1 сентября 2016 в 17:47
Недавно статья про Илона Маска была очень уж восторженная.
Перехвалили.
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0
tchistiakov boris , 1 сентября 2016 в 17:53
... восторженнее чем про путина - НЕ БЫВАЕТ !
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2
Дмитрий Кузьмин , 1 сентября 2016 в 17:19
Сколько самолетов падало, а люди все таки научились летать, научатся избегать чп и эта компания...
Главное идти вперед...
Скоро РФия станет еще и в космическом плане НУЛЕМ.
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3
A H , 1 сентября 2016 в 17:27
Про РФ разговор не идет.
Но частных компаний, производящих рекеты - носители в мире мягко говоря немного. Неудача - тоже опыт.
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0
tchistiakov boris , 1 сентября 2016 в 17:49
там, хотя бы, ошибки принимают во внимание, их исправляют и дорабатывают !
... и недаром вся россия, от мала (в кремле) до велика (в деревне), предпочла бы их технику - ведру с винтами и шурупами (!)
этот запуск, как (ВСЕ МЫ ПОМНИМ!) и все предыдущие, был ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ, а это означает, что удачи и неудачи ВОЗМОЖНЫ .
... другое дело - спалили огромные деньги, но ведь на эти испытания деньги берутся не из замороженного пенсионного фонда сограждан !!!
P.S. а кто-то в это время шавок и принцесс "запускает" во славу отечеству ...
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