На стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде взорвалась ракета Falcon 9, принадлежащая частной американской компании SpaceX, сообщает Associated Press.

Причины инцидента неизвестны. Как сообщило издание Spaceflight Now, в компании SpaceX подтвердили взрыв ракеты Falcon 9. При взрыве никто не пострадал, однако ракета и предназначенный к запуску спутник связи потеряны.

Как сообщили в NASA, в момент взрыва SpaceX проводила огневые испытания своей беспилотной ракеты.

AP PHOTO: Smoke rises from a SpaceX launch site at Cape Canaveral, Fla. after an explosion. https://t.co/JosGUP8hrB — The Associated Press (@AP) 1 сентября 2016 г.

Пуск ракеты был запланирован на 3 сентября, она должна была доставить первый спутник компании Facebook на околоземную орбиту.

Компания SpaceX основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.Ракеты компании за все время совершили четыре успешные посадки на беспилотную баржу и две на стартовые площадки космодрома.