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669 Ракета SpaceX взорвалась на стартовом комплексе во Флориде
На стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде взорвалась ракета Falcon 9, принадлежащая частной американской компании SpaceX, сообщает Associated Press.
Причины инцидента неизвестны. Как сообщило издание Spaceflight Now, в компании SpaceX подтвердили взрыв ракеты Falcon 9. При взрыве никто не пострадал, однако ракета и предназначенный к запуску спутник связи потеряны.
Как сообщили в NASA, в момент взрыва SpaceX проводила огневые испытания своей беспилотной ракеты.
AP PHOTO: Smoke rises from a SpaceX launch site at Cape Canaveral, Fla. after an explosion. https://t.co/JosGUP8hrB— The Associated Press (@AP) 1 сентября 2016 г.
Пуск ракеты был запланирован на 3 сентября, она должна была доставить первый спутник компании Facebook на околоземную орбиту.
Компания SpaceX основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.Ракеты компании за все время совершили четыре успешные посадки на беспилотную баржу и две на стартовые площадки космодрома.
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