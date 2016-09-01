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454 В Кремле рассказали о встрече Путина со студентами Итона
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со студентами Итонского колледжа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, встреча состоялась чуть более недели назад и продлилась около часа. О встрече с президентом студенты попросили через отца Тихона, который выступал перед учащимися Итонского колледжа некоторое время назад.
«Это была абсолютно частная встреча, она носила непубличный характер. Именно просто такой разговор без повестки дня, свободное общение. Это было интересно и президенту, и самим ребятам», — пояснил Песков.
В Кремле не смогли ответить на вопрос, является ли отец Тихон личным духовником президента, но отметили, что он знаком с Путиным и участвует во многих проектах, которые курирует его администрация.
О встрече студентов престижного Итонского колледжа с Путиным ранее сообщила газета The Guardian. Кремль посетили 11 студентов колледжа. Один из них — Дэвид Вэй — на странице в фейсбуке рассказал, что на подготовку встречи ушло «10 месяцев, 1 040 электронных сообщений, 1 000 SMS, бесчисленные бессонные ночи». Позже он удалил свою запись.
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