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Новости

454 В Кремле рассказали о встрече Путина со студентами Итона

01.09.2016 Теги: песков, путин, студенты

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со студентами Итонского колледжа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, встреча состоялась чуть более недели назад и продлилась около часа. О встрече с президентом студенты попросили через отца Тихона, который выступал перед учащимися Итонского колледжа некоторое время назад.

«Это была абсолютно частная встреча, она носила непубличный характер. Именно просто такой разговор без повестки дня, свободное общение. Это было интересно и президенту, и самим ребятам», — пояснил Песков.

В Кремле не смогли ответить на вопрос, является ли отец Тихон личным духовником президента, но отметили, что он знаком с Путиным и участвует во многих проектах, которые курирует его администрация.

О встрече студентов престижного Итонского колледжа с Путиным ранее сообщила газета The Guardian. Кремль посетили 11 студентов колледжа. Один из них — Дэвид Вэй — на странице в фейсбуке рассказал, что на подготовку встречи ушло «10 месяцев, 1 040 электронных сообщений, 1 000 SMS, бесчисленные бессонные ночи». Позже он удалил свою запись.

 


6 комментариев

3
Алексей Неважно(Киев) , 1 сентября 2016 в 17:35
Итоннаш.
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3
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 17:40
Вербовка ("итонской десятки") прошла успешно ?
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-1
Вадим Галенский , 1 сентября 2016 в 17:47
Встреча состоялась чуть более недели назад и продлилась около часа. О встрече с президентом студенты попросили через отца Тихона, который выступал перед учащимися Итонского колледжа некоторое время назад.
********************
Я просто таки теряюсь в загадках. Что делал в Итонском колледже ОТЕЦ ТИХОН !? Что он там забыл ? Читал лекции на тему плоской Земли и тверди небесной ? Я так понимаю что эти итонские студенты родом из РФ ? Потому как, кто ещё отправиться слушать в Итоне ОТЦА ТИХОНА и кто ещё кроме россиян желает встретиться с Путиным, который учился на тройки и окончил ЛГУ только благодаря меценатству КГБ ? Ну вот о чём разговаривать с таким студентам из Итона.
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0
Свет в Конце , 1 сентября 2016 в 17:48
Я надеюсь, 86% итонского студенчества мечтало об этой встрече
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0
Юрий (Минск) , 1 сентября 2016 в 17:51
Нутром чую, что сие действие как-то связано с Brexitом.
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0
vlad celler , 1 сентября 2016 в 17:52
Нагнул их там наш дорогой...кгхм...Владимир Владимирович,чего там...
Вогнал им ума через задние воротА....
Путин-наш президент !
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