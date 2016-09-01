Печерский районный суд Киева выдал ордер на арест министра обороны России Сергея Шойгу, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры. В документе отмечается, что решение суда было вынесено еще 26 августа.

Напомним, в конце августа Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и еще 17 российских чиновников и силовиков. Их заподозрили в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Кроме Шойгу в украинском списке подозреваемыми по делу значатся советник президента России Сергей Глазьев, бывший полпред президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, двое заместителей Шойгу, а также десять генералов из числа высшего командного состава Вооруженных сил России.

Сразу после этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, а также начальника Генштаба Виктора Муженко и других украинских высокопоставленных военных по статье о применении запрещенных методов войны.