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Новости

1872 Киевский суд выдал ордер на арест главы Минобороны Сергея Шойгу

01.09.2016 Теги: киев, минобороны, суды, шойгу

Печерский районный суд Киева выдал ордер на арест министра обороны России Сергея Шойгу, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры. В документе отмечается, что решение суда было вынесено еще 26 августа.

Напомним, в конце августа Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и еще 17 российских чиновников и силовиков. Их заподозрили в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Кроме Шойгу в украинском списке подозреваемыми по делу значатся советник президента России Сергей Глазьев, бывший полпред президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, двое заместителей Шойгу, а также десять генералов из числа высшего командного состава Вооруженных сил России.

Сразу после этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, а также начальника Генштаба Виктора Муженко и других украинских высокопоставленных военных по статье о применении запрещенных методов войны.


21 комментарий

-9
Гегелевский Диамант , 1 сентября 2016 в 18:10
На тяжелое перешли...
И ведь не подумали, что возьмет и придет.
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4
Степан Петров , 1 сентября 2016 в 18:14
Позор-то какой на весь мир для России!
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5
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 18:26
не , дело не в этом ....сначала - расследование против Шойгу в Украине . ордер на арест - естественно это для Шойгу не опасно , (пока) - но потом - подключение к расследованию международных юридических структур , Интерпол , требование к России о выдаче военного преступника ____ , и санкции за неисполнение требования ...и не забывайте ,- в этом месяце ожидаем сильных подвижек по Боингу МН-17 , а там Шойгу будет проходить среди ключевых фигур ...
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-3
F IN , 1 сентября 2016 в 18:32
Там нет санкций, выдача на усмотрение компетентных органов, в т.ч. суда выдающего государства. К тому же существует правовой принцип по которому своих граждан другим гос-вам не выдают. Если надо, их судят на месте.
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4
Owod_ RUS , 1 сентября 2016 в 18:22
Как там Пётр I говаривал? "Великое начинается с малого", кажется?

Далеко ли из Киева до Гааги?
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4
Доктор Ольга , 1 сентября 2016 в 18:25
Самое главное, что СК РФ в долгу не остался и возбудил уголовное дело против патриотов своей Родины, которые защищали её от захватчиков, назвав при этом их (патриотов) действия ЗАПРЕЩЁННЫМИ (!?)...
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3
Дмитрий Кузьмин , 1 сентября 2016 в 18:29
Шиза косит наши ряды...
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0
Днепр2 / 6 Днепр , 1 сентября 2016 в 19:13
Можно поименно, а то не понятно о чем вы.
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-6
Николай Остен-Бакен , 1 сентября 2016 в 18:31
клоунада какая-то , зачем киеву этот монгол? что они с ним делать будут? Хотят использовать в качестве министра обороны?
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-2
F IN , 1 сентября 2016 в 18:33
Заткнут им дырку в стене, которую строют на границе.
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1
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 18:37
как тролли дружно подтянулись ... команда поступила , а , Фин , Диамант и Бакен ?
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0
F IN , 1 сентября 2016 в 18:50
Это ж какое надо иметь упорство чтобы постить абсолютно бессмыленные куски текста абсолютно во всех новостях новой газеты. Проще уж программу написать чтобы она это за тебя делала. Может наконец накопите на постах и забацаете такой кусок кода? Эффект будет тот же, а монетизация попрет в разы. Ах о чем это я...
Ну вы продолжайте, продолжайте.
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1
vlad celler , 1 сентября 2016 в 18:55
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 18:37
Да это поди одно...кгхм...(ну,оно....)...
Под несколькими никами...
На "Украина" оно реагирует....
Не обращайте на них внимания....Само отсохнет...
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2
bob benk , 1 сентября 2016 в 18:37
Очень разумный политический ход Украины.
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-5
Гегелевский Диамант , 1 сентября 2016 в 18:45
Нет, оригинальный способ самоубитсо.
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-4
игорь сорин , 1 сентября 2016 в 19:03
З ЧОГО ПОЧЫНАЛАСЯ НЭЗАЛЭЖНИСТЬ?
Лет 25-26 назад попался мне на глаза тоненький и узенький перестроечный журнальчик. То ли "Век XX и Мир", то ли "XX век и Мир". И там были прелюбопытные воспоминания убиенного то ли Кравчуком, то ли Кучмой, лидера украинских неонационалистов пана Вячэслава Чорновила. Вспоминая про свою якутскую т.н. "ссылку", он мудро замечал, что всех КГБшников нельзя мазать черной краской. Были среди них хорошие люди, говорит он, возили его на экскурсии на якутские красоты. ХГарно!
Мое, сугубо мое допущение- и пили водку, и хлопали друг дружку по плечам, и делили шкуру Русского Медведя.
А вы говорите- патрыоты Украины выборолы свою нэзалэжнисть...
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2
Леонид Leonid , 1 сентября 2016 в 19:06
РФ сможет возбуждать иски пюротив украинских министров только, если украинские гаубицы будут бить по Туле.

Пока такого не предвидится.
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0
Васо Днепровский , 1 сентября 2016 в 19:44
Сдалась нам та Тула...
Пусть китайцы с ней возятся.
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1
Анатолий Беднов , 1 сентября 2016 в 19:37
Война ордеров.
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0
Виктор Дремов , 1 сентября 2016 в 19:45
"Ай, Моська! Знать, она сильна, Что лает на Слона!"
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