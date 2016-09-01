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1872 Киевский суд выдал ордер на арест главы Минобороны Сергея Шойгу
Печерский районный суд Киева выдал ордер на арест министра обороны России Сергея Шойгу, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры. В документе отмечается, что решение суда было вынесено еще 26 августа.
Напомним, в конце августа Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и еще 17 российских чиновников и силовиков. Их заподозрили в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.
Кроме Шойгу в украинском списке подозреваемыми по делу значатся советник президента России Сергей Глазьев, бывший полпред президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, двое заместителей Шойгу, а также десять генералов из числа высшего командного состава Вооруженных сил России.
Сразу после этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, а также начальника Генштаба Виктора Муженко и других украинских высокопоставленных военных по статье о применении запрещенных методов войны.
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