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Новости

564 Amnesty International осудила задержания в Беслане в годовщину теракта

01.09.2016 Теги: amnesty international, беслан, задержания, суды

Международная организация Amnesty International осудила задержания в Беслане в годовщину захвата заложников в школе №1.

Глава представительства организации в России Сергей Никитин назвал это «вопиющим случаем юридической слепоты и эмоциональной глухоты со стороны властей».

«Вмешательство правоохранительных органов в работу журналистов в Беслане также нельзя расценивать никак иначе, как покушение на свободу слова», — добавил он.

Никитин также выступил в защиту женщин, организовавших акцию в годовщину трагедии. Он отметил, что «каждый человек имеет право выражать то, что он хочет».

«Это право не абсолютно, но любое его ущемление должно быть обосновано законом и преследовать законную цель. Запрет матерям требовать расследования гибели своих детей в годовщину их смерти не может иметь никакой законной цели», — считает глава российского представительства Amnesty International.

Как ранее сообщала «Новая газета», специального корреспондента издания Елену Костюченко и журналиста портала «Такие дела» Диану Хачатрян отпустили из ОВД, где они провели около двух часов.

Однако на женщин, организовавших акцию с футболками, на которых были обвинения в адрес президента, составили протоколы по статьям 19.3 и 20.2 КоАП (неповиновение сотруднику полиции и нарушение порядка проведения митинга). Дела переданы в суд.

Как ранее сообщала «Новая газета», в акции участвовали: Элла Кесаева (дочь Зарина была в заложниках), Эмма Бетрозова (погиб муж Руслан, сыновья 16-летний Алан и 14-летний Аслан), Жанна Цирихова (была заложницей вместе с двумя дочерьми, 8 летняя Елизавета Цирихова погибла), Светлана Маргиева (была заложницей вместе с дочерью Эльвирой, дочь погибла у нее на руках), Эмилия Бзарова (в школе находились двое сыновей, муж и свекровь, 9-летний Аслан Дзасаров погиб).


2 комментария

1
Владимир Василенко , 1 сентября 2016 в 18:56
Думаю что близок тот час, когда власти России объявят Amnesty International экстремистской организацией. Ну или на худой конец - платными агентами ЦРУ.
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0
Виктор Тарасов , 1 сентября 2016 в 19:25
Глава представительства организации Amnesty International в России Сергей Никитин назвал это «вопиющим случаем юридической слепоты и эмоциональной глухоты со стороны властей».

Это точная и справедливая оценка действий сегодняшней российской власти.
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