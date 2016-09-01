Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил индивидуальные заявки российских спортсменов на участие в Паралимпиаде в Рио-Де-Жанейро. Об этом говорится в заявлении комитета.

МПК отклонил заявки 175 российских паралимпийцев, которые просили в индивидуальном порядке рассмотреть возможность их участия в соревнованиях под нейтральным флагом.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Госдумы Дмитрий Свищев назвал это решение политизированным.

«Мне кажется, что слишком жесткие и неправомочные меры приняты именно по отношению к нашим паралимпийцам. Меры беспрецедентные! Я такого на своем веку еще не видел», — сказал парламентарий изданию «Р-Спорт».

Накануне Федеральный суд Швейцарии окончательно отстранил от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро российскую сборную, отклонив жалобу Паралимпийского комитета России на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро/ Также стало известно, что решение CAS об отстранении паралимпийцев распространяется также на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Россия пыталась оспорить решение МПК и спортивного арбитража в швейцарском суде.

Российских паралимпийцев отстранили от соревнований в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи. Глава ПКР Владимир Лукин назвал отстранение сборной политическим решением.