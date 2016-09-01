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Новости

432 МПК отказал российским паралимпийцам в участии в Играх под нейтральным флагом

01.09.2016 Теги: паралимпийцы, спорт, суды

Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил индивидуальные заявки российских спортсменов на участие в Паралимпиаде в Рио-Де-Жанейро. Об этом говорится в заявлении комитета.

МПК отклонил заявки 175 российских паралимпийцев, которые просили в индивидуальном порядке рассмотреть возможность их участия в соревнованиях под нейтральным флагом.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Госдумы Дмитрий Свищев назвал это решение политизированным.

«Мне кажется, что слишком жесткие и неправомочные меры приняты именно по отношению к нашим паралимпийцам. Меры беспрецедентные! Я такого на своем веку еще не видел», — сказал парламентарий изданию «Р-Спорт».

Накануне Федеральный суд Швейцарии окончательно отстранил от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро российскую сборную, отклонив жалобу Паралимпийского комитета России на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро/ Также стало известно, что решение CAS об отстранении паралимпийцев распространяется также на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Россия пыталась оспорить решение МПК и спортивного арбитража в швейцарском суде.

Российских паралимпийцев отстранили от соревнований в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи. Глава ПКР Владимир Лукин назвал отстранение сборной политическим решением.


14 комментариев

-1
Гегелевский Диамант , 1 сентября 2016 в 18:34
Маркин: рано или поздно СК РФ удастся допросить Ричарда Макларена
http://tass.ru/sport/3583794
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1
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 18:35
а Путина удастся допросить в Гааге , а , кусок углерода ?
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Гегелевский Диамант , 1 сентября 2016 в 18:37
Комментарий удален
0
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 18:40
да я и сам знаю что это не кусок углерода - а чего то другого ...
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-1
Гегелевский Диамант , 1 сентября 2016 в 19:19
А что трем комменты?
Этот меня два раза обозвал за 5 минут.
Какое отношение мой ник имеет к углероду?
От модератора: Диамант — устаревшее название алмаза
Алмаз — минерал, кубическая аллотропная форма углерода...
Свой ник вы выбрали сами? Ну, и какое же тут для вас оскорбление?
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0
vlad celler , 1 сентября 2016 в 19:36
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 18:40
Можно без труда найти в инете картинку-ты только посмотри ! он трёт наши комменты !
(в блоге у Мальгина,например,она...)
(интересно...насколько у уважаемого С.А.З. терпения хватит...комменты этого тереть ?)
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1
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 18:34
применение допинга российскими спортсменами - это патриотизм , наказание за это - политизированное решение ...сразу почему-то Геббельс вспоминается ....
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1
Доктор Ольга , 1 сентября 2016 в 19:19
LENTY VINI , 1 сентября 2016 в 18:34
применение допинга российскими спортсменами - это патриотизм...//

"Порадовала" новость. Жители Ульяновска собирают деньги, чтобы отлить золотую медаль для Исинбаевой (!?). Патриотизм россиян и лишняя хромосома далеко заведёт страну....
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1
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 19:24
и отошлют ту медаль Исинбаевой в ее дом в Монако ... настоящие патриоты , понимаешь ,- всегда лишнехромосомные ....
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1
Владимир Василенко , 1 сентября 2016 в 18:48
Меры беспрецедентные! Я такого на своем веку еще не видел», — сказал парламентарий изданию «Р-Спорт».
********
МОК так же на своем веку не видел такое, чтоб государственные органы какой либо страны, подключив службы госбезопасности, проводили тайные спец-операции чтоб его крепко и нагло обдурить
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0
Сергей Булавский , 1 сентября 2016 в 19:41
Да уж - КГБ в крови по колено, а эти моченосцы всю страну содержимым пробирок облили. И теперь талантливо изображают удивление - а чего это страну с таким стойким запахом не пускают в приличные дома?! Что за дискриминация?..
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2
Виктор Тарасов , 1 сентября 2016 в 19:15
Мутко и его допинговые специалисты, если у них остались,хоть какие-то крохи совести и чести, должны немедленно УЙТИ,хотя бы в отставку, предварительно, став на колени, и просить,просить прощения у наших паралимпийцев за то,что они своими авантюрными допинговыми действиями лишили их возможности участия в паралимпийских играх. Неужели у НИХ совесть и честь не заложены природой?
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0
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 19:26
Мутко может уйти только в окно - третий спортивный функционер ,- померший от сердца в цветущем возрасте - это слишком даже для ФСБ ...
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0
Сергей Булавский , 1 сентября 2016 в 19:43
Нет, он до конца утопит всю страну в жёлтой субстанции. А сам будет весь в белом, как поручик Ржевский из анекдота!
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0
Станислав с Волги , 1 сентября 2016 в 19:47
Это уже точно не наказание страны, а наказание невиновных. Я бы понял отстранение всей олимпийской сборной, закон есть закон. Но с инвалидами это мерзко. Мутко - сволочь, деятели МПК ничуть не лучше.
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