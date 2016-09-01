Минфин США расширил список российский компаний, в отношении которых вводятся санкционные меры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского ведомства.

В частности, в санкционный список включили компании «СГМ-мост» и «Мостротрест» — последняя является субподрядчиком строительства моста через Керченский пролив.

В список также внесли нескольких структур «Газпрома» (в том числе, «Газпром-Медиа»), федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», которое занимается проектированием и строительством моста, Уралмашзавод, Главгосэкспертизу России, компанию «Совфрахт», занимающуюся грузоперевозками в Крыму, и другие.

Отмечается, что ограничительные меры вводятся в связи с конфликтом на Украине.

В июле Соединенные Штаты ввели санкции в отношении пяти российских оборонных предприятий. Тогда ограничительные меры были связаны с нарушениями закона о нераспространении технологий для производства оружия массового поражения.