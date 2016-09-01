Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1351 США ввели санкции против подрядчиков строительства Керченского моста

01.09.2016 Теги: санкции, сша

Минфин США расширил список российский компаний, в отношении которых вводятся санкционные меры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского ведомства. 

В частности, в санкционный список включили компании «СГМ-мост» и «Мостротрест»  — последняя является субподрядчиком строительства моста через Керченский пролив.

В список также внесли нескольких структур «Газпрома» (в том числе, «Газпром-Медиа»), федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», которое занимается проектированием и строительством моста,  Уралмашзавод, Главгосэкспертизу России, компанию «Совфрахт», занимающуюся грузоперевозками в Крыму, и другие.

Отмечается, что ограничительные меры вводятся в связи с конфликтом на Украине.

В июле Соединенные Штаты ввели санкции в отношении пяти российских оборонных предприятий.  Тогда ограничительные меры были связаны с нарушениями закона о нераспространении технологий для производства оружия массового поражения.


15 комментариев

5
Alex Koller , 1 сентября 2016 в 19:07
Пропаганда по ТВ снова будет представлять это как санкции подлого империализма против трудового народа России.
Ответить 
9
Вадим Галенский , 1 сентября 2016 в 19:08
С Новыми Санкциями !!! С новым счастьем !!! Ура, Крымнаш !!!
Ответить 
5
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 19:14
и с новой пользой ! http://rusjev.net/2016/09/01/e...
Ответить 
2
Доктор Ольга , 1 сентября 2016 в 19:22
С новым идиотизмом! https://lenta.ru/news/2016/09/...
Ответить 
2
Сергей Булавский , 1 сентября 2016 в 19:51
Лиха беда начало. Хиллари шутить не будет...
Ответить 
-4
Виктор Дремов , 1 сентября 2016 в 19:28
Минфину США осталось только за задницу себя укусить от злости. И чего "мучаются" , разом все население России внесли бы, за исключением "грантоедов" , согласно спискам своих НКО.
Ответить 
3
Васо Днепровский , 1 сентября 2016 в 19:40
Закусывать надо...
(с) А.С.Шпак.
Ответить 
2
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 19:42
Виктор Дремов , 1 сентября 2016 в 19:28
--
Лично против вас санкции не вводили (да и не введут никогда), но вы платите за них сполна. Благодарите за это власть и её подсанкционных друзей-"казноедов". Чем хуже вам - тем лучше им.
Ответить 
0
Сергей Булавский , 1 сентября 2016 в 19:48
Да, Пенсионный Фонд и Правительство бьются над сокращением численности российского населения. Не всё удалось, но они не отступят!
Ответить 
2
Owod_ RUS , 1 сентября 2016 в 19:46
"И чего "мучаются" , разом все население России внесли бы" - обойдётесь. Это только ваши начальнички давят бульдозерами и сжигают сыр, персики и прочую еду, лишь бы собственному народу не досталось, а американцы бьют своими санкциями выборочно, против конкретных преступников - именно в самую точку.
Ответить 
0
Василий Васильевич , 1 сентября 2016 в 19:52
И чего "мучаются" , разом все население России внесли бы
_________________________________________
Вы,ребятёнок, не путайте свою голую попку с ротенбергами и прочими сечиными ...Ваша коммуналка "на тридцать восемь комнаток всего одна уборная" минфину США нахрен не нужна...
PS ...Как там у бабули насчёт "прибавки к пенсии" а-ля Лёня Голубков ? )))
Ответить 
2
Виктор Тарасов , 1 сентября 2016 в 19:38
На эти санкции против компаний, руководство России ответит жёсткими санкциями против своих граждан. Это ЕГО любимый приём, испытанный за последние 2 года, зная, что россияне всё стерпят, ибо терпение невзгод у россиян не имеет границ.
Ответить 
1
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 19:39
О бедный Ротенберг !
Ответить 
1
Алексей Неважно(Киев) , 1 сентября 2016 в 19:46
Вор должен сидеть в тюрьме!
Ответить 
0
Мюнхаузен Барон , 1 сентября 2016 в 19:48
НУ ТЕПЕРЬ ТО УЖ ТОЧНО ДАЖЕ ТРИ КЕРЧЕНСКИХ МОСТА ДОСТРОИМ К 2018 году!!! )))
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1.
Беслан. 1.09.2004

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

1 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама