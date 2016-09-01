Новости
53 В Петербурге создали мобильное приложение для защиты прав военнослужащих
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» представила мобильное приложение для защиты прав военнослужащих. Об этом сообщается на сайте организации.
Приложение «Армия и закон» представляет собой справочник правовой информации, связанной с прохождением военной службы. В нем есть выдержки из Конституции России, федеральные законы и уставы. Создатели включили в приложение список актуальных телефонов и электронных приемных правозащитных организаций, Министерства обороны и военных прокуратур. В приложении также добавили раздел с наиболее задаваемыми вопросами, например, о бытовых условиях в части и выплатах страховок и пособий родственникам военнослужащего.
Помимо прочего, в приложении кнопка «SOS», с помощью которой солдат сможет оперативно сообщить своей семье и близким о том, что ему угрожает опасность.
Выпуск приложения приурочили к началу призывного сезона. «Армия и закон» доступно для скачивания в Google Play Market.
Правозащитное сообщество «Солдатские матери Санкт-Петербурга» основано в 1991 году. Организация оказывает призывникам правовую и юридическую помощь, а также проводит мониторинг нарушений их прав военнослужащих.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Четыре смерти и восемь версий
«1 сентября я не пустила ребенка в школу. Не в чем и не с чем»
В Луганске взорвали памятник ополченцам в парке Дружбы народов
Сны Беслана
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.2004363
-
Вторая «ночь длинных ковшей»6220
-
Страшно и злободневно13879
-
Гуковские шахтеры7225
-
В Москве началась избирательная кампания2567
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров23725
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Извиняюсь, Панферов.
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?
Давайте отвлечемся от действий следствия, полиции, адвокатов и...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
А кого Вы считаете "владельцем банка"? Пару сотен молодчиков, которых...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?128739
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»89093
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?87838
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
2 комментария