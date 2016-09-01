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Новости

53 В Петербурге создали мобильное приложение для защиты прав военнослужащих

01.09.2016 Теги: военнослужащие, солдатские матери, солдаты

Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» представила мобильное приложение для защиты прав военнослужащих. Об этом сообщается на сайте организации.

Приложение «Армия и закон» представляет собой справочник правовой информации, связанной с прохождением военной службы. В нем есть выдержки из Конституции России, федеральные законы и уставы. Создатели включили в приложение список актуальных телефонов и электронных приемных правозащитных организаций, Министерства обороны и военных прокуратур. В приложении также добавили раздел с наиболее задаваемыми вопросами, например, о бытовых условиях в части и выплатах страховок и пособий родственникам военнослужащего.

Помимо прочего, в приложении кнопка «SOS», с помощью которой солдат сможет оперативно сообщить своей семье и близким о том, что ему угрожает опасность.

Выпуск приложения приурочили к началу призывного сезона. «Армия и закон» доступно для скачивания в Google Play Market.

Правозащитное сообщество «Солдатские матери Санкт-Петербурга» основано в 1991 году. Организация оказывает призывникам правовую и юридическую помощь, а также проводит мониторинг нарушений их прав военнослужащих.


2 комментария

1
F IN , 1 сентября 2016 в 19:43
Я сначала подумал - смешно, знатный троллинг. А потом остановился и провернул в голове еще раз. А мысль то дельная и изящная! Многие вообще не знают какие у них права и куда бежать-скрываться/что делать.
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0
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 19:53
я правильно понимаю - теперь "Солдатских матерей" будут преследовать за провокацию , терроризм , подрыв вертикали власти , за антиконституционную деятельность и деятельность против Министерства обороны РФ ?
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