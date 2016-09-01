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Новости

186 Библиотеку имени Ленина в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе

01.09.2016 Теги: библиотеки, москва, эвакуация

Правоохранительные органы проверяют здание Библиотеки имени Ленина в Москве после анонимного сообщения о бомбе, передает РИА Новости.

По словам источника агентства, к библиотеке направлены саперы, сотрудники полиции и несколько пожарных расчетов. Также к зданию, расположенному в центре столицы, прибыли медики и автомобиль МЧС.

«Из здания библиотеки эвакуированы полторы тысячи человек, работают кинологи», — рассказал источник.

Собеседник агентства добавил, что звонивший человек, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения.


4 комментария

4
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 20:13
да то ФСБ в подвале библиотеки устраивало нычку - сахар на "черный день" запасают ...
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5
Фотий Ту , 1 сентября 2016 в 20:22
Это, наверное, мужика не поняли, он говорил о какой-нибудь литературной бомбе. Сегодня ж день знаний как раз.
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3
Owod_ RUS , 1 сентября 2016 в 21:00
Зашёл почитать на ночь, а Канта на выдаче не оказалось.

Обиделся...
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2
Вадим Галенский , 1 сентября 2016 в 21:04
Библиотеку имени Ленина в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе.
********************
Лучше бы эвакуировали самого Ленина из мавзолея, давно уже пора...
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