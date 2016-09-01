Библиотеку имени Ленина в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

Правоохранительные органы проверяют здание Библиотеки имени Ленина в Москве после анонимного сообщения о бомбе, передает РИА Новости.

По словам источника агентства, к библиотеке направлены саперы, сотрудники полиции и несколько пожарных расчетов. Также к зданию, расположенному в центре столицы, прибыли медики и автомобиль МЧС.

«Из здания библиотеки эвакуированы полторы тысячи человек, работают кинологи», — рассказал источник.

Собеседник агентства добавил, что звонивший человек, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения.