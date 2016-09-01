Оппозиционного политика Илью Яшина задержали во время встречи с избирателями в Бабушкинском районе Москвы. Об этом он сообщил в своем твиттере.

По словам Яшина, его задержали после того, как он представил свой новый доклад «Партия Криминальная Россия» на встрече с избирателями кандидата в Госдуму Николая Ляскина.

«Рассказал избирателям Ляскина про доклад "Партия Криминальная Россия". Тут же свинтили полицейские и везут в отдел», — написал Яшин.

Как сообщил в твиттере Николай Ляскин, Яшин находится в ОВД Бабушкинский. Что именно ему вменяется, пока неизвестно.

Накануне Яшин представил свой доклад «Партия Криминальная Россия», в котором собрал сведения об уголовных делах против губернаторов и других высокопоставленных членах «Единой России»: деле губернатора Коми Гайзера, деле банды Цапков, деле бывшего губернатора Брянской области Николая Денина и другие случаи. Доклад напечатан тиражом в 20 тысяч экземпляров.