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Новости

2087 В Москве задержали Илью Яшина после встречи с избирателями

01.09.2016 Теги: задержания, москва, яшин

Оппозиционного политика Илью Яшина задержали во время встречи с избирателями в Бабушкинском районе Москвы. Об этом он сообщил в своем твиттере.

По словам Яшина, его задержали после того, как он представил свой новый доклад «Партия Криминальная Россия» на встрече с избирателями кандидата в Госдуму Николая Ляскина.

«Рассказал избирателям Ляскина про доклад "Партия Криминальная Россия". Тут же свинтили полицейские и везут в отдел», — написал Яшин.

Как сообщил в твиттере Николай Ляскин, Яшин находится в ОВД Бабушкинский. Что именно ему вменяется, пока неизвестно.

Накануне Яшин представил свой доклад «Партия Криминальная Россия», в котором собрал сведения об уголовных делах против губернаторов и других высокопоставленных членах «Единой России»: деле губернатора Коми Гайзера, деле банды Цапков, деле бывшего губернатора Брянской области Николая Денина и другие случаи. Доклад напечатан тиражом в 20 тысяч экземпляров.

 


7 комментариев

7
Зед Фил , 1 сентября 2016 в 20:37
Держитесь, Илья! Вы бесстрашный и порядочный человек.
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7
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 20:44
такую "свинью" единороссам подложить перед выборами ... даром в России пройти не может ..
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8
Фотий Ту , 1 сентября 2016 в 20:56
А пусть Лавров полицаям позвонит и объяснит им, что оне поступают с кандидатами нехорошо, что так поступают только в проклятой Омерике.
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5
Вадим Галенский , 1 сентября 2016 в 21:02
ФОТИЙ ТУ
А пусть Лавров полицаям позвонит и объяснит им, что оне поступают с кандидатами нехорошо, что так поступают только в проклятой Омерике.
*****************
Если он и позвонит полицаям, то лишь для того, что бы проинструктировать их, как правильно размазывать печень Яшина по асфальту.
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7
Сергей Акользин , 1 сентября 2016 в 20:57
По новости.
Складывается стойкое впечатление переходящее в уверенность, что Вертикаль до дрожи в коленях боится Парнас. В принципе, оно понятно: какая еще политическая сила смогла объединить здравомыслящих либералов и националистов придя к единому консенсусу, который заключается в том, что Вертикаль имеет единственную уязвимую точку - своего главу. И именно об импичменте в отношении этого главы говорит только Парнас.
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1
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 21:33
о-хо-хо-х .... дай Бог нашему теляти волка задрати ... хотя импичмент не помешает , ах как не помешает !
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7
Вадим Галенский , 1 сентября 2016 в 21:00
Ну наконец-то наступит спокойствие и божествование в Москве, а то всякие Яшины не дают людЯм спокойно возвращаться с дач, где они импортозамещают картошку и огурцы, будоражат народ всякими бреднями на тему коррупции, как правильно писал классик :
" Это их худые черти крымутят воду во пруду,
Это все придумал Яшин в четырнадцатом году. "
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