На официальном сайте госзакупок опубликован заказ на «предоставление рабочей силы осужденных» для строительства следственного изолятора в Симферополе. Контракт обнаружила юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Екатерина Петрова.

Лот был опубликован на портале в мае этого года. Заказчиком услуги указано федеральное государственное унитарное предприятие «Строительное управление №23 Федеральной службы исполнения наказаний».

Согласно конкурсу, для строительства СИЗО требовалось 60 человек из числа осужденных. Сроки поставки рабочей силы — май-декабрь нынешнего года.

При этом максимальная цена договора «не установлена». Эта формулировка, считает Петрова, может указывать на то, что работы будут осуществляться бесплатно.

Подобная практика не противоречит закону. Согласно части 3 статьи 103 Уголовно-исполнительного кодекса, труд заключенных должен быть организован только на территории той тюрьмы, где они содержатся, но допускается работа и вне их при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных.

