У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,1 . Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Reuters.

Эпицентр подземных толчков находился в 169 км к северо-востоку от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 30 км.

Данных о пострадавших , а также об угрозе возникновения цунами пока нет.

Через Новую Зеландию проходит полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Именно в этом районе происходит 90% всех землетрясений на Земле.

Напомним, 24 августа в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. На следующий день произошло новое землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр подземных толчков находился в ста километрах к северо-востоку от Рима и в 55 км к северу от города Л'Акуилы. В результате землетрясения погибли 278 человек, более 380 человек пострадали.