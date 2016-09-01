Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

110 В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,1

01.09.2016 Теги: землетрясение, стихия

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,1 . Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Reuters.

Эпицентр подземных толчков находился в 169 км к северо-востоку от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 30 км.

Данных о пострадавших , а также об угрозе возникновения цунами пока нет.

Через Новую Зеландию проходит полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Именно в этом районе происходит 90% всех землетрясений на Земле.

Напомним, 24 августа в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. На следующий день произошло новое землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр подземных толчков находился в ста километрах к северо-востоку от Рима и в 55 км к северу от города Л'Акуилы. В результате землетрясения погибли 278 человек, более 380 человек пострадали. 

 

 

 


0 комментариев


Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1.
Беслан. 1.09.2004

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

1 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама