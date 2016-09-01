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110 В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,1
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,1 . Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Reuters.
Эпицентр подземных толчков находился в 169 км к северо-востоку от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 30 км.
Данных о пострадавших , а также об угрозе возникновения цунами пока нет.
Через Новую Зеландию проходит полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Именно в этом районе происходит 90% всех землетрясений на Земле.
Напомним, 24 августа в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. На следующий день произошло новое землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр подземных толчков находился в ста километрах к северо-востоку от Рима и в 55 км к северу от города Л'Акуилы. В результате землетрясения погибли 278 человек, более 380 человек пострадали.
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