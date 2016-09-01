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910 К голодовке шахтеров в Ростовской области присоединились более ста человек
К голодовке шахтеров компании «Кингкоул» в Ростовской области, требующих погасить долги по зарплате, присоединились более ста рабочих. Об этом сообщил представитель инициативной группы Николай Надкерничный, передает ТАСС.
«Ранее в голодовке участвовали около 70 человек. Еще более 100 человек вступили в голодовку, подписав массовое уведомление в прокуратуру, и общее число увеличилось до 175 человек. Это те люди, которые не получили никаких выплат. Тех, кто получил, около 500 человек, по нашим данным, им перечислено 4,7 млн рублей, но это очень мало», — рассказал Надкерничный.
По его словам, троим шахтерам, которые голодают вторую неделю, уже вызывали скорую. Врачи рекомендовали прекратить голодовку, но шахтеры отказались.
Напомним, с 21-го августа обманутые компанией «Кингкоул» шахтеры держат голодовку. Всего пострадавших от невыплаты заработной платы — 2200 человек. Компания задолжала своим сотрудникам свыше 330 миллионов рублей. Также рабочие каждый день, с 11 до 12 часов, проводят митинг перед администрацией «Кингкоула» в Гуково. В нем ежедневно принимают участие больше двухсот шахтеров.
Рабочие требуют отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева и привлечения к ответственности прокурора города Гуково Валерия Поцелуйко.
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