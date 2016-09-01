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Новости

910 К голодовке шахтеров в Ростовской области присоединились более ста человек

01.09.2016 Теги: голодовка, ростовская область, шахтеры

К голодовке шахтеров компании «Кингкоул» в Ростовской области, требующих погасить долги по зарплате, присоединились более ста рабочих. Об этом сообщил представитель инициативной группы Николай Надкерничный, передает ТАСС.

«Ранее в голодовке участвовали около 70 человек. Еще более 100 человек вступили в голодовку, подписав массовое уведомление в прокуратуру, и общее число увеличилось до 175 человек. Это те люди, которые не получили никаких выплат. Тех, кто получил, около 500 человек, по нашим данным, им перечислено 4,7 млн рублей, но это очень мало», — рассказал Надкерничный.

По его словам, троим шахтерам, которые голодают вторую неделю, уже вызывали скорую. Врачи рекомендовали прекратить голодовку, но шахтеры отказались.

Напомним, с 21-го августа обманутые компанией «Кингкоул» шахтеры держат голодовку. Всего пострадавших от невыплаты заработной платы — 2200 человек. Компания задолжала своим сотрудникам свыше 330 миллионов рублей. Также рабочие каждый день, с 11 до 12 часов, проводят митинг перед администрацией «Кингкоула» в Гуково. В нем ежедневно принимают участие больше двухсот шахтеров. 

Рабочие требуют отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева и привлечения к ответственности прокурора города Гуково Валерия Поцелуйко.

 


5 комментариев

2
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 22:53
именно голодовкой кремлевских и проймешь, как же ...а так - конечно стыдоба на весь свет ...дружественные западные СМИ не преминут слегка растиражировать сие известие ...
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1
Хант с шахты №29 , 1 сентября 2016 в 23:01
LENTY VINI , 1 сентября 2016 в 22:53
--------------------------
Да плевали мы с высокой колокольни на эти пиндосо-гейропейские СМИ.
Главное, чтобы наши СМИ не облажались и донесли все до наших же в правильном свете.
Это вообще киевская агентура воду мутит.
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5
Евгений Ковальски , 1 сентября 2016 в 22:56
Голодовка это мероприятие, которое подразумевает, что протестующих нужно пожалеть и дать то, что они просят. А кто их будет жалеть? Путин? Давно бы прилетел на своём самолёте, на Ладе Калине... и пожалел бы. Правительство? уже сказано: Денег нет, но вы держитесь. Москвичи? Да им плевать. Деньги из регионов поступают и хорошо. Россияне? россияне делятся на 2 части: "За" Путина и "Против". Те кто против - говорят, сами виноваты, не надо было голосовать за Путина, он разрушил бизнес, своровал Крым, кормит Чечню и всё такое, в общем везде расходы и на вас денег нет. А те кто "За" Путина, протестующих жалеют, но ничего сделать не могут, потому что думают что до Обамы, который украл все деньги, не добраться.
Исходя из чего можно сделать вывод, что голодают и подрывают своё здоровье они зря.
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0
Aleks Ялик , 1 сентября 2016 в 23:17
Да мордатый уже сказал, что "надо меньше есть". Так что сами шахтеры властьимущим фиолетовы, но по имиджу эта акция бьет.
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1
Александр Кононов , 1 сентября 2016 в 23:39
Не тот метод выбрали, на глубинку наверху всем плевать, а на здоровье шахтёров тем более. Если шахтёры готовы идти до смерти за свою зарплату, то почему они стесняются сделать это в Москве? Как известно, пирамида под названием Россия сходится вершиной именно там.
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