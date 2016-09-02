Завершился суд над женщинами, устроившими акцию протеста в годовщину теракта в школе №1 в Беслане. Дела рассматривались до 3 часов ночи.

Трем женщинам — Светлане Маргиевой, Элле Кесаевой и Эмилии Бзаровой — назначены общественные работы по 20 часов (поскольку она не могут заплатить штраф).

Фатиме Цириховой, не участвовавшей в акции, но в момент задержания находившейся рядом с Эммой Бетрозовой, также назначены общественные работы — за то, что «находилась в группе женщин» и «допускала высказывания».

Эмме Бетрозовой и Жанне Цириховой назначили штраф по 20 тысяч рублей — они не догадались попросить альтернативного наказания.

Включая время нахождения в ОВД и в суде, женщины провели в неволе 14,5 часов.

Они рассчитывают оспорить решение суда, и утром во вторник отправятся на освидетельствование: как ранее сообщала «Новая газета», многие получили травмы при задержании.

Утром в четверг пять женщин, потерявших в теракте своих близких, организовали акцию с футболками, на которых были обвинения в адрес президента.

Как сообщала «Новая газета», в акции участвовали: Элла Кесаева (дочь Зарина была в заложниках), Эмма Бетрозова (погиб муж Руслан, сыновья 16-летний Алан и 14-летний Аслан), Жанна Цирихова (была заложницей вместе с двумя дочерьми, 8 летняя Елизавета Цирихова погибла), Светлана Маргиева (была заложницей вместе с дочерью Эльвирой, дочь погибла у нее на руках), Эмилия Бзарова (в школе находились двое сыновей, муж и свекровь, 9-летний Аслан Дзасаров погиб).