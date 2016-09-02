Состояние президента Узбекистана Ислама Каримова за последние сутки резко ухудшилось и оценивается как критическое, такое заявление распространил кабинет министров страны в местных газетах («Народное слово», «Правда Востока» и «Халк сузи»), сообщает Газета.uz.

«Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего Президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое», — говорится в сообщении.

Также там подтверждается, что Каримов перенес инсульт.

Впервые о госпитализации Ислама Карима стало известно 28 августа, на следующий день младшая дочь узбекского лидера Лола Каримова-Тилляева рассказала, что ее отец перенес кровоизлияние в мозг.

В тот же день агентство «Фергана» распространило информацию, что Каримов скончался. Однако в аппарате президента данную информацию опровергли.

31 августа РБК сообщил, что в Узбекистане находятся врачи НИИ нейрохирургии им. Бурденко, которые занимаются лечением президента Узбекистана.

1 сентября агентство «Фергана» опубликовало фотографии, якобы свидетельствующие о том, что в Самарканде (на родине Ислама Каримова) готовятся к его похоронам. По данным «Ферганы», о смерти Каримова будет объявлено в пятницу, 2 сентября, а похороны президента Узбекистана пройдут в субботу, 3 сентября.