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Новости

2018 Путин рассказал о поиске компромиссного решения по Курилам

02.09.2016 Теги: курилы, россия, япония

Россия и Япония в территориальном споре вокруг Курил ищут решение, «при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей», при этом речи «о каком‑то обмене, о каких‑то продажах» не идет. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин в интервью информационному холдингу Bloomberg накануне встречи с премьером Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Перевод интервью размещен на сайте Кремля.

«Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы», — заявил президент, отвечая на вопрос журналиста, готова ли Россия пойти на сделку с Японией — отдать один из Курильских островов в обмен на серьезное экономическое сотрудничество.

Путин напомнил, что в 1956 году был подписан договор, который был ратифицирован Верховным Советом СССР и японским парламентом, однако Япония отказалась его выполнять, а затем и Советский Союз свел «на нет все договоренности в рамках этого договора». По словам президента, несколько лет назад, по инициативе Японии, стороны вернулись к обсуждению этого вопроса.

«И мы это сделали, мы пошли навстречу», — сказал Путин, добавив, что возобновившиеся переговоры со временем были «заморожены», и вновь инициатива исходила от Японии.

По мнению главы государства, с 1956 года Россия и Япония не намного продвинулись в решении спорного вопроса, «во всяком случае, мы возобновили диалог на этот счет и договорились о том, что наши министры иностранных дел и соответствующие эксперты на уровне заместителей министров активизируют эту работу», добавил Путин. По его словам, на предстоящей во Владивостоке встрече с премьером Японии Синдзо Абэ стороны вернутся к обсуждению ситуации по Курилам.

На замечание собеседника о том, что в 2004 году Россия отдала Китаю остров Тарабаров, президент подчеркнул: «Мы ничего не отдавали». По его словам, компромисс был найден спустя 40 лет — именно столько времени ушло на переговоры. При этом Путин подчеркнул, что его удалось достичь благодаря «высокому уровню доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем», и выразил надежду, что Россия добьется «такого же высокого уровня доверия с Японией».

На шутливый вопрос журналиста, готова ли Россия по примеру острова Тарабаров отдать и Калининград, Путин заявил:

«А я Вам скажу без всяких шуток. Если кому‑то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому‑то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, — пожалуйста, флаг в руки, начинайте».

Напомним, в мае этого года после встречи Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Курильским островам прошли «конструктивно», а «контакты будут продолжены на уровне министерств иностранных дел».

В конце июня завбюро ТАСС в Японии Василий Головнин писал о том, что после встречи с Путиным премьер-министр Японии Абэ «непрерывно излучает оптимизм». 

«Он заявляет, что в результате беседы с Путиным поверил в возможность вывести переговоры из застоя и совершить “настоящий прорыв”. В Токио многозначительно повторяют: в Сочи руководители двух стран “договорились о новом подходе, больше не будут цепляться за старые идеи, а продолжат диалог с целью поиска приемлемого для обеих сторон решения”», — сообщил журналист.

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Территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи между Россией (ранее СССР) и Японией тянутся с окончания Второй мировой войны.


11 комментариев

5
Lenty Vini , 2 сентября 2016 в 08:59
Путин пытается обмануть японцев - сулит возможное решение о спорных территориях завтра в обмен на кредиты и политическую поддержку своих авантюр сегодня ....
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1
ban kok , 2 сентября 2016 в 09:04
Когда кормушка совсем иссякнет то и Байкал китайцам продадут! Куриллы только так - разменная монета, что бы на плаву остаться.
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-1
Taras Pupkov , 2 сентября 2016 в 09:32
BAN KOK , 2 сентября 2016 в 09:04
-------
Не думаю, что китайцы будут что-то "покупать", их не интересуют территории....
Расспрашивал их (китайцев) в Улан-Удэ, хотели бы они там жить?
всегда прикольный ответ - работать у вас хорошо, жить нет - холодно...
Ближе к зиме они всегда уезжали до апреля как минимум - у них был понос от мороза (я не шучу, так на планерках переводчик озвучивал)
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0
Юрий . , 2 сентября 2016 в 09:51
Все на продажу! Россия оптом и в розницу! Налетай торопись, покупай пока санкции! Нам бы день простоять, да год продержаться!

(А при таком "мудром" Президенте санкции не снимут никогда. Еще и новые повесят.)
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0
Анатолий Прокопьев , 2 сентября 2016 в 09:05
Абэ излучает оптимизм.... До чего же наивны эти господа западные политики,(Японию я отношу к Западу по уровню развития).. Покажи им конфетку и они готовы встать на задние лапки..))) Как дети, чесслово..
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1
Васо Днепровский , 2 сентября 2016 в 09:24
Анатолий Прокопьев , 2 сентября 2016 в 09:05
(Японию я отношу к Западу по уровню развития)
---
Уровень развития - это не философия ведения переговоров, так что я бы не был столь категоричен, причесывая всех под одну гребенку...
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8
Алекс Ковалев , 2 сентября 2016 в 09:19
Ай, да Путин молодец! Переговоры, поиск компромиссов, и лицо доброе-доброе. Что же Владимир Владимирович вы не искали компромиссов и не вели переговоры с Украиной по Крыму, четырнадцать лет было и три президента сменилось. Возможно насчет Севастополя и удалось бы как-то договориться, без унижений соседа, вежливых людей без знаков различия, а как положено в цивилизованном мире: с гимнами, торжественным поднятием флага (как при передаче Гонконга Китаю например). Нет так нет, территориальные вопросы очень сложны, тут и 50 и 100 лет можно искать компромисс и не найти его, но вам во время "семейного скандала" захотелось соседа обокрасть, только как с этим соседом дальше то жить кто подумал?
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3
Наив Ный , 2 сентября 2016 в 09:22
т.е. неприкосновенными являются границы установленные ТОЛЬКО по итогам второй мировой. А до и после - по желанию России... прикольная "логика".
Крым верни, (удалено без модератора) (нехороший человек)!
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2
Lenty Vini , 2 сентября 2016 в 09:24
Путин сегодня не помнит - что говорил Путин вчера и не знает ,- что будет говорить Путин завтра ... это как женщины - они не лгут ,- а просто не помнят ,- что говорили вчера ....
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0
Алекс Ковалев , 2 сентября 2016 в 09:39
Наив Ный , 2 сентября 2016 в 09:22
"Крым верни, (удалено без модератора) (нехороший человек)!"
Волеизъявление, бу-бу-бу, референдум, бу-бу-бу. Не виноватая я! Он сам пришел!
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2
Konst Konst , 2 сентября 2016 в 09:35
Патологический наглец и врун. Но одно радует - во внутренней политике оно такое же)))
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