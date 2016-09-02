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Новости

594 Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей из реки

02.09.2016 Теги: мчс, приморье, смерть, стихия

В Приморье погиб начальник регионального управления МЧС Олег Федюра при спасении личного состава из упавшего в реку КАМАЗа, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что восемь спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда во главе с начальником главного управления МЧС по Приморскому краю направлялись в серьезно пострадавший от тайфуна населенный пункт Уборка, где в зону подтопления попали около 400 домов. Планировалось, что спасатели на месте оценят ситуацию и проверят, как организована помощь местным жителям (в районе проживает тысяча человек) и ликвидация последствий стихии. 

По дороге КАМАЗ, в котором они следовали, упал в воду. Начальник главка погиб, до последнего спасая личный состав, но сам выбраться не смог, рассказали в МЧС. Остальные находящиеся в грузовике люди не пострадали.

Отмечается, что Федюра лично побывал во всех населенных пунктах, наиболее пострадавших от стихии, после того, как на Приморье обрушились проливные дожди, вызванные сначала циклоном, а потом и тайфуном. 

«Он лично организовывал первоочередные аварийно-спасательные работы, эвакуацию людей, оказание адресной помощи населению и помогал людям, пострадавшим от паводка», — добавили в МЧС.

Офицеру Олегу Федюре было 45 лет. В МЧС он пришел после службы в Вооруженных силах в начале 2000-х годов. Занимал должности первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, заместителя начальника Южного регионального центра МЧС России. С ноября 2015 года Федюра возглавил Главное управление МЧС России по Приморскому краю. 

«На счету Олега Федюры сотни спасательных операций. При его непосредственном участии были спасены сотни человек, оказавшихся в различных чрезвычайных ситуациях», — отметили в МЧС.


1 комментарий

0
Дмитрий Мв , 2 сентября 2016 в 09:46
"Начальник главка погиб, до последнего спасая личный состав, но сам выбраться не смог, рассказали в МЧС."

Как? Он же с водителем погиб в кабине, а спаслись лишь находившиеся в кузове.
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