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Новости

1717 Химкинских дальнобойщиков задержали на стоянке в Ростове

02.09.2016 Теги: акции протеста, дальнобойщики, задержания, полиция, фермеры

Полиция задержала четырех дальнобойщиков, вставших лагерем на стоянке под Ростовом-на-Дону в ожидании освобождения своих товарищей, осужденных на десять суток после разгона знаменитого «тракторного марша» краснодарских фермеров 23 августа.

Около шести часов утра воронежская полиция с ростовскими сотрудниками «центра Э» явилась на стоянку, где в настоящее время расположились около 15 дальнобойщиков, зачитала постановление о принудительном приводе в Новоусманский суд Воронежской области, после чего насильно заставила сесть в свою машину руководителя движения Андрея Бажутина, представителя вологодского отделения Объединения перевозчиков России (ОПР) Надежду Куражковскую, а также дальнобойщиков Аркадия Мошникова и Сергея Рудаметкина.

«Приехали, всех разбудили, даже не дали умыться, зачитали постановление и запихали в машину. Суд должен состояться в 15:30. Первое заседание, оказывается, где было принято решение о задержании, было вчера, оно прошло без их присутствия», — рассказал «Новой газете» Михаил Курбатов, дальнобойщик, «ветеран» Химок, находящийся сейчас в ростовском лагере. 

По его словам, поводом для судебного заседания стали протоколы, которые сотрудники полиции составили неделю назад на дальнобойщиков по статье 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения митинга»), остановив их под надуманным предлогом  по пути из Москвы в Ростов на участке в Воронежской области.

Дальнобойщики считают обвинения сфальсифицированными, и предполагают, что в ходе судебного заседания четверо водителей будут приговорены к десяти суткам ареста. Целью действий сотрудников полиции, считают они, может быть срыв итоговой пресс-конференции дальнобойщиков, посвященной фермерской проблеме а также результатам «тракторного марша». Планируется, что кроме самих дальнобойщиков  участие в ней примут правозащитник Лев Пономарев, член совета при президенте (СПЧ) Илья Шаблинский, сопредседатель федерального движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко, журналист и член СПЧ  Максим Шевченко, а также представители правозащитного объединения «АГОРА», «Мемориала» и московской Хельсинской группы.

Срок административного ареста задержанных во время марша дальнобойщиков истекает в пятницу, 2 сентября. По информации «Новой газеты», они намерены воссоединиться с остальными в Ростове, после чего лагерь будет свернут, а дальнобойщики продолжат свой путь в Москву.


8 комментариев

2
Lenty Vini , 2 сентября 2016 в 10:15
робкие какие .... может им стоить посмотреть видео Киева февраля 2014 года ?
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5
Елена Курошева , 2 сентября 2016 в 10:36
Они даже к правозащитникам обратиться боятся - вдруг их за "пятую колонну" посчитают! А Вы говорите - Киев... Им до Киева - как до Луны раком ((((((((((((...
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7
Юрий . , 2 сентября 2016 в 10:25
Задержание фермеров, дальнобойщиков, матерей Беслана, голодающих многодетных матерей, да вообще, любого кто хоть пикнет слово против, очередная клоунада так называемых "выборов", это все капельки скипидара, которые власть РФ, с мазохистским наслаждением, капает под хвост россиянам...
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4
Елена Курошева , 2 сентября 2016 в 10:38
Нет, это не клоунада, а демонстрация беспредела: "власти" показывают, что не остановятся ни перед чем...
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2
Максим Сербин , 2 сентября 2016 в 11:14
Нет, это не клоунада, а демонстрация беспредела: "власти" показывают, что не остановятся ни перед чем...
====
вы не понимаете. ростовские (бесланские, ставропольские, кубанские) менты и местные чиновники находятся в другом культурном пространстве. поэтому связать их, например, с тем же Колокольцевым или, скажем, Якуниным, можно только условно. для них и Кущевка-то - почти норма, ну так, слегонца перегнули палку, совсем детей убивать пока не принято.
в советское время существовало специальное слово - лимита
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4
Максим Сербин , 2 сентября 2016 в 11:10
так называемая "власть РФ" не имеет никакого отношения к происходящему в Ростове, Краснодаре, Ставрополе и на Кавказе. главное, чего своей <без оценки> кадровой политикой добился Путин - полный развал механизма государства (той самой вертикали) и абсолютная потеря управляемости. просто не все это пока понимают. однако, сомнения в возможности сохранения в будущем территориальной целостности России посещают все чаще. и все большее количество людей.
к сожалению, они (я имею в виду "ментов", дабы не возбуждать надзоры, замечу, что слово "мусор" пришло с юга; и - справедливо) там именно такие. и никакого отношения к органам внутренних дел России (и ко мне, как их бывшему сотруднику) эти <прекрасные люди> не имеют, вне зависимости от фасона штанов и наличия служебных удостоверений.
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1
vlad celler , 2 сентября 2016 в 10:25
Замочить их в сортире,как вождь советовал....Основы шатают ведь в это трудное для Родины время,когда она в сплошном кольце врагов...
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1
shapovalov viliam , 2 сентября 2016 в 11:41
Полицейский беспредел. Про то, что нарушаются конституционные права граждан уже не говорю. Полный трындец.
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