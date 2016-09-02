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1717 Химкинских дальнобойщиков задержали на стоянке в Ростове
Полиция задержала четырех дальнобойщиков, вставших лагерем на стоянке под Ростовом-на-Дону в ожидании освобождения своих товарищей, осужденных на десять суток после разгона знаменитого «тракторного марша» краснодарских фермеров 23 августа.
Около шести часов утра воронежская полиция с ростовскими сотрудниками «центра Э» явилась на стоянку, где в настоящее время расположились около 15 дальнобойщиков, зачитала постановление о принудительном приводе в Новоусманский суд Воронежской области, после чего насильно заставила сесть в свою машину руководителя движения Андрея Бажутина, представителя вологодского отделения Объединения перевозчиков России (ОПР) Надежду Куражковскую, а также дальнобойщиков Аркадия Мошникова и Сергея Рудаметкина.
«Приехали, всех разбудили, даже не дали умыться, зачитали постановление и запихали в машину. Суд должен состояться в 15:30. Первое заседание, оказывается, где было принято решение о задержании, было вчера, оно прошло без их присутствия», — рассказал «Новой газете» Михаил Курбатов, дальнобойщик, «ветеран» Химок, находящийся сейчас в ростовском лагере.
По его словам, поводом для судебного заседания стали протоколы, которые сотрудники полиции составили неделю назад на дальнобойщиков по статье 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения митинга»), остановив их под надуманным предлогом по пути из Москвы в Ростов на участке в Воронежской области.
Дальнобойщики считают обвинения сфальсифицированными, и предполагают, что в ходе судебного заседания четверо водителей будут приговорены к десяти суткам ареста. Целью действий сотрудников полиции, считают они, может быть срыв итоговой пресс-конференции дальнобойщиков, посвященной фермерской проблеме а также результатам «тракторного марша». Планируется, что кроме самих дальнобойщиков участие в ней примут правозащитник Лев Пономарев, член совета при президенте (СПЧ) Илья Шаблинский, сопредседатель федерального движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко, журналист и член СПЧ Максим Шевченко, а также представители правозащитного объединения «АГОРА», «Мемориала» и московской Хельсинской группы.
Срок административного ареста задержанных во время марша дальнобойщиков истекает в пятницу, 2 сентября. По информации «Новой газеты», они намерены воссоединиться с остальными в Ростове, после чего лагерь будет свернут, а дальнобойщики продолжат свой путь в Москву.
Автор
Дмитрий Ребров
корреспондент
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