Заморозка накопительной части пенсии планируется на три года, заявила вице-премьер Росси Ольга Голодец, сообщает Интерфакс.

«На три года в бюджете Минфином не доведены трансферты на накопительную пенсию. В бюджете полностью учтена индексация этой пенсии, учтены все выплаты по социальным пенсиям в полном объеме», — сказала она, добавив, что для каждого гражданина «будет рост пенсий в полном объеме».

Ранее Голодец сообщила, что заморозка накопительная части пенсий продлена до 2017 года, поскольку трансферт Пенсионному фонду не закладывается в проект бюджета.

Еще раньше правительство пообещало в 2017 году провести индексацию пенсий в полном объеме. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что повторная индексация пенсий в этом году заменена разовой выплатой. Сумма выплаты составит пять тысяч рублей, ее осуществят в 2017 году. На это из бюджета потратят около 200 млрд рублей.

В начале июля Российская трехсторонняя комиссия утвердила проект бюджета Пенсионного фонда России на 2017–2019 годы. Он составлен, исходя из того, что весь объем тарифа страхового взноса будет направлен на страховую часть пенсий, формирование пенсионных накоплений в 2017–2019 годах не предусмотрено.