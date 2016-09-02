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Новости

537 Голодец заявила о планах заморозить накопительную часть пенсий на три года

02.09.2016 Теги: кризис, пенсионеры, правительство

Заморозка накопительной части пенсии планируется на три года, заявила вице-премьер Росси Ольга Голодец, сообщает Интерфакс.

«На три года в бюджете Минфином не доведены трансферты на накопительную пенсию. В бюджете полностью учтена индексация этой пенсии, учтены все выплаты по социальным пенсиям в полном объеме», — сказала она, добавив, что для каждого гражданина «будет рост пенсий в полном объеме».

Ранее Голодец сообщила, что заморозка накопительная части пенсий продлена до 2017 года, поскольку трансферт Пенсионному фонду не закладывается в проект бюджета. 

Еще раньше правительство пообещало в 2017 году провести индексацию пенсий в полном объеме. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что повторная индексация пенсий в этом году заменена разовой выплатой. Сумма выплаты составит пять тысяч рублей, ее осуществят в 2017 году. На это из бюджета потратят около 200 млрд рублей.

В начале июля Российская трехсторонняя комиссия утвердила проект бюджета Пенсионного фонда России на 2017–2019 годы. Он составлен, исходя из того, что весь объем тарифа страхового взноса будет направлен на страховую часть пенсий, формирование пенсионных накоплений в 2017–2019 годах не предусмотрено.


14 комментариев

3
Виктор Головин , 2 сентября 2016 в 10:50
А про свои оклады,пенсии и льготы они как то не забывают и денег хватает...
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0
Сергей Булавский , 2 сентября 2016 в 11:52
Объявляет Голодец:
Вашим пенсиям - трындец!..
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4
Дмитрий Мв , 2 сентября 2016 в 10:52
Три года мало, тут десять нужно, не меньше.
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3
Мюнхаузен Барон , 2 сентября 2016 в 11:05
Государство грабит свой народ и даже не стесняется.
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1
Lenty Vini , 2 сентября 2016 в 11:44
государство устраивает населению голодец ....
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6
vlad celler , 2 сентября 2016 в 11:07
Мюнхаузен Барон , 2 сентября 2016 в 11:05
Государство грабит свой народ и даже не стесняется.

Какое государство ?
Какой народ ?
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2
Owod_ RUS , 2 сентября 2016 в 11:08
"А один прямым текстом, при свидетелях, заявляет: «Вы быдло»."

http://www.novayagazeta.ru/soc...
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3
Максим Инь , 2 сентября 2016 в 11:13
Сделаю еще один репост:
В руках долларовых миллионеров сосредоточено 62% национальных богатств России, а на долю миллиардеров приходится 26% достояния страны. Среди ведущих экономик мира Россия — страна с самым разительным материальным неравенством, констатирует аналитическая фирма New World Wealth.
__________
Потому пенсии и замораживают - денег то нет))
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1
Володя Морозов , 2 сентября 2016 в 11:47
Про одну "из ведущих экономик" шутка удалась
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1
Нина Щукина , 2 сентября 2016 в 11:25
Решение пенсионных проблем лежит на поверхности и не надо бла - бла. Причина банальна до неприличия,Достаточно того,чтобы платили налоги государству нефтегазодобывающие компании (Газпром,Роснефть,Транснефть) вместо 400 млрд уплачено всего 100 млрд,а у Транснефти вообще ухитрились нарисовать убытки.
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1
Dr. Eric Gaijin , 2 сентября 2016 в 11:26
Голодец
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0
Рустам Латыпов , 2 сентября 2016 в 11:28
В пенсионном фонде уже почти нет денег! А эти заморозки и разморозки игры чиновников. Скоро там и для маткапитала не хватит. Будет ли у современной молодежи потом пенсия???
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0
tchistiakov boris , 2 сентября 2016 в 11:29
вот, как бы заморозить на 3 года (заодно!) воровские - недвижимости, яхты, самолёты (кроме, конечно, собачек), дорогущие тачки и другие ПРОЗАПАДНЫЕ ненавистные гадости !?
(... если от санкций наступило всеобще-чиновничье помешательство, то от такой заморозки - покойников не оберёшься)
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