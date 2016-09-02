Центробанк России отозвал лицензию у петербургского банка «Тетраполис», сообщает пресс-служба регулятора.

«АО КБ “Тетраполис” не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю», — говорится на сайте ЦБ.

Кроме того, кредитная организация начала предпринимать действия, направленные на вывод высоколиквидных активов, отмечает Банк России.

«Тетраполис» является участников страхования вкладов. По величине активов кредитная организация на 1 августа занимала 533 место в банковской системе России.