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Новости

60 Центробанк отозвал лицензию у банка «Тетраполис»

02.09.2016 Теги: банк, банки, лицензия, центробанк

Центробанк России отозвал лицензию у петербургского банка «Тетраполис», сообщает пресс-служба регулятора.

«АО КБ “Тетраполис” не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю», — говорится на сайте ЦБ.

Кроме того, кредитная организация начала предпринимать действия, направленные на вывод высоколиквидных активов, отмечает Банк России.

«Тетраполис» является участников страхования вкладов. По величине активов кредитная организация на 1 августа занимала 533 место в банковской системе России.


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