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9671 Reuters: президент Узбекистана Ислам Каримов умер
Президент Узбекистана Ислам Каримов умер. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.
Ранее в пятницу, 2 сентября, кабинет министров страны распространил сообщение в местных газетах («Народное слово», «Правда Востока» и «Халк сузи») о том, что состояние Каримова за последние сутки резко ухудшилось и оценивается как критическое. Также сообщалось, что лидер Узбекистана перенес инсульт.
Напомним, СМИ уже сообщали о смерти Каримова. 29 августа эту информацию распространило агентство «Фергана», однако позже в аппарате президента ее опровергли.
Затем 1 сентября агентство опубликовало фотографии, якобы свидетельствующие о том, что в Самарканде (на родине Каримова) готовятся к его похоронам. Сообщалось, что о смерти Каримова объявят в пятницу, 2 сентября, а похороны президента Узбекистана пройдут в субботу, 3 сентября.
Впервые о госпитализации Ислама Карима стало известно 28 августа. На следующий день его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева подтвердила эту информацию.
Ислам Каримов занял пост президента Узбекистана 25 лет назад, в 1991 году.
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