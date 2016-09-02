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Новости

9671 Reuters: президент Узбекистана Ислам Каримов умер

02.09.2016 Теги: президент, узбекистан

Президент Узбекистана Ислам Каримов умер. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Ранее в пятницу, 2 сентября, кабинет министров страны распространил сообщение в местных газетах («Народное слово», «Правда Востока» и «Халк сузи») о том, что состояние Каримова за последние сутки резко ухудшилось и оценивается как критическое. Также сообщалось, что лидер Узбекистана перенес инсульт.

Напомним, СМИ уже сообщали о смерти Каримова. 29 августа эту информацию распространило агентство «Фергана», однако позже в аппарате президента ее опровергли.

Затем 1 сентября агентство опубликовало фотографии, якобы свидетельствующие о том, что в Самарканде (на родине Каримова) готовятся к его похоронам. Сообщалось, что о смерти Каримова объявят в пятницу, 2 сентября, а похороны президента Узбекистана пройдут в субботу, 3 сентября. 

Впервые о госпитализации Ислама Карима стало известно 28 августа. На следующий день его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева подтвердила эту информацию.

Ислам Каримов занял пост президента Узбекистана 25 лет назад, в 1991 году.


10 комментариев

2
Owod_ RUS , 2 сентября 2016 в 11:19
Вот ведь как подгадал - как знал дату и время собственных похорон...
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3
Геннадий Крокодилов , 2 сентября 2016 в 11:25
Подарок ко дню независимости Узбекистана, рукоплескатели вчерашние и сегодняшние поплачут и начнут преследовать родственников президента, завтра, после обеда. Ибо новый деспот никогда не терпит предыдущего
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2
Иван Помидоров , 2 сентября 2016 в 11:39
А ведь Путин при этом его поздравлял с чем-то там. Ему не доложили, что адресат находится вне зоны доступа? Еще забавнее, что покойник лично поздравил Путина и уверял, что идут по правильному пути.
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0
Сергей Булавский , 2 сентября 2016 в 11:50
Потусторонний протокол...
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5
Сергей Кольцов , 2 сентября 2016 в 11:25
С Брежневым что-то похожее было. Умер, вероятно, перед годовщиной Окт. революции, но сообщать не стали, дабы не омрачать праздник трудящимся.
Интересно... Даже умереть официально не дано, когда Бог или Аллах уже все решил...

RIP
Ответить 
3
Dr. Eric Gaijin , 2 сентября 2016 в 11:33
Сергей Кольцов , 2 сентября 2016 в 11:25
С Брежневым что-то похожее было. Умер, вероятно, перед годовщиной Окт. революции, но сообщать не стали, дабы не омрачать праздник трудящимся.
Интересно... Даже умереть официально не дано, когда Бог или Аллах уже все решил...
RIP
=====
Похоже на то. Иманды болсын, отмучился....
Маааленькая поправочка: Аллах это и есть Бог Отец в христианской традиции, посему "или" выглядит несколько нелепо...
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2
Сергей Кольцов , 2 сентября 2016 в 11:40
да, вы правы, разумеется. я был несколько небрежен.
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2
tchistiakov boris , 2 сентября 2016 в 11:38
если "погуглить" - каждый год умирает какой-нибудь "ислам каримов" (уж очень "редкие" имя и фамилия ...)
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1
Зед Фил , 2 сентября 2016 в 11:46
Да, бедняга, умирал последнюю неделю. Земля пухом.
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0
Фотий Ту , 2 сентября 2016 в 11:51
Гуднайт свит принс, кызылкум тебе барханом.
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