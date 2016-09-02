Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели главы МЧС Приморского края Олега Федюры, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Дело завели по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее стало известно, что начальник управления МЧС по Приморскому краю Федюра, направлявшийся с группой спасателей в населенный пункт Уборка для оказания помощи местным жителям, погиб при спасении людей после падения «КамАЗа» в реку.

Федюра погиб, спасая личный состав, но сам выбраться не смог. Пострадавших среди спасателей нет. Его тело обнаружили водолазы в затонувшем грузовике.

После того, как в Приморье начались проливные дожди из-за циклона и тайфуна, Федюра побывал в населенных пунктах, наиболее пострадавших от стихии. В сообщении МЧС отмечается, что он лично организовывал аварийно-спасательные работы и эвакуацию местных жителей.