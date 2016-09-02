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Новости

770 СК завел дело после гибели главы МЧС Приморья

02.09.2016 Теги: мчс, приморье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели главы МЧС Приморского края Олега Федюры, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Дело завели по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее стало известно, что начальник управления МЧС по Приморскому краю Федюра, направлявшийся с группой спасателей в населенный пункт Уборка для оказания помощи местным жителям, погиб при спасении людей после падения «КамАЗа» в реку.

Федюра погиб, спасая личный состав, но сам выбраться не смог. Пострадавших среди спасателей нет. Его тело обнаружили водолазы в затонувшем грузовике.

После того, как в Приморье начались проливные дожди из-за циклона и тайфуна, Федюра побывал в населенных пунктах, наиболее пострадавших от стихии. В сообщении МЧС отмечается, что он лично организовывал аварийно-спасательные работы и эвакуацию местных жителей.


6 комментариев

5
Анатолий Прокопьев , 2 сентября 2016 в 12:18
Любят у нас трагические случаи переводить в разряд героических.. Это практика еще из советских времен. Если погиб от случайного осколка, то вызвал огонь на себя, если погиб летчик, то обязательно уводил самолет от города, если утонул в машине, то спасал других...Как мог спасать этот несчастный других, если он даже из кабины выбраться не смог? Он и так герой, что поехал на помощь в какой-то поселок, этого вполне достаточно для благодарности, не надо придумывать то, чего не было...
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-4
Gregory Smekhov , 2 сентября 2016 в 12:30
На то и уголовное дело чтобы разобраться. А фраза действительно странная и выглядит не красиво, если буквально понимать. А герой конечно, раз погиб при исполнении.
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2
Jochan Klauer , 2 сентября 2016 в 12:42
Герой, тк организовал работу так, что гибнут люди? Мне кажется, это по другому называется.
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4
саша чукотский , 2 сентября 2016 в 12:36
Он и так герой, что поехал на помощь в какой-то поселок,
*************************
А мог не поехать ? )) Тем более Путин в Приморье.
Очевидцы рассказывают, что дело было несколько по другому.
Полковник дал команду форсировать речку Камазу с кунгом. В кунге были его подчиненные. Камаз понесло и затащило под мост. ( А его предупреждали). Все спаслись вплавь, в т ч и двое из кабины. Полковник не сумел вылезти.
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2
Jochan Klauer , 2 сентября 2016 в 12:41
Спасибо за логичную версию. Правдоподобность не обсуждаю. Но официозный бред уж очень бред.
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0
Виктор Головин , 2 сентября 2016 в 13:43
Утопили его его же подчиненные за не выплату зарплат и за приказ брать кредиты вместо зарплаты!...
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