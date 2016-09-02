Новая газета

4 сентября целый день мы показываем фильм Бакура Бакурадзе «Брат Дэян»
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1647 Суд отказался рассматривать иск Ольги Сечиной к «Новой газете»

02.09.2016 Теги: иск, новая газета, сечин, суды

Басманный суд Москвы не стал принимать к рассмотрению иск о защите чести и достоинства супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина Ольги к «Новой газете», сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Сообщается, что суд принял такое решение 1 сентября, так как Сечина не устранила в полном объеме обнаруженные в иске недостатки. При этом Басманный суд Москвы 8 сентября проведет подготовку по иску о защите чести и достоинства, который подал Игорь Сечин к «Новой газете», он уже принят к производству. Топ-менеджер «Роснефти» требует признать информацию, содержащуюся в статье «Секрет "Принцессы Ольги"» недостоверной, порочащей его честь и достоинство.

Ранее сообщалось, что Басманный суд оставил без движения иск Ольги Сечиной, предоставив ей время до 31 августа устранить нарушения, допущенные при составлении искового заявления.

Напомним, 15 августа редакция «Новой газеты» получила иск Ольги Сечиной по поводу материала Романа Анина о яхте «St. Princess Olga», опубликованного 1 августа 2016 года. По мнению истца, «Новая газета», автор публикации Роман Анин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов нарушили право Сечиной на неприкосновенность частной жизни. Юристы Сечиной потребовали удалить материал с сайта «Новой газеты», а все номера газеты №83 от 1 августа 2016 года с текстом расследования — уничтожить. 

Читайте также:

Секрет «Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?


13 комментариев

9
Доктор Ольга , 2 сентября 2016 в 12:42
Неужели Г-жа Сечина не успокоится и будет дальше требовать суда? Её действия больше похожи на то, чтобы как можно людей узнали какую яхту ей подарил (самоцензура) муж.
Ответить 
5
Владимир Василенко , 2 сентября 2016 в 12:48
Ну а как же тогда вся страна узнает какая у нее крутая яхта? Ведь Новую Газету не все читают,
Ответить 
4
ашим .н , 2 сентября 2016 в 12:50
А что ей делать то. Так хоть какая развлекуха.А от этих яхт так устаешь,так устаешь.Я по себе знаю( у меня правда резиновая лодка)
Ответить 
1
Зед Фил , 2 сентября 2016 в 13:11
Чем бы дитя не тешилось...
Ответить 
1
Доктор Ольга , 2 сентября 2016 в 13:40
ЗЕД ФИЛ , 2 сентября 2016 в 13:11
Чем бы дитя не тешилось...//

Мужем похвалиться стыдно, хвалится яхтой, которую он подарил...
Ответить 
2
Lenty Vini , 2 сентября 2016 в 12:59
все правильно ... суд потребовал предъявить "честь и достоинство" Ольгу Сечину , а она не смогла ... нету , немае ... а на нет - и суда нет ...нельзя ж попрать то , чего нет ....
Ответить 
0
Юрий . , 2 сентября 2016 в 13:00
Суд отказался рассматривать иск Ольги Сечиной к «Новой газете» до той поры, пока к Басманному суду не пророют канал и не сделают подобающий причал для "St. Princess Olga". Мы богини по земле не ходим...
Ответить 
2
tchistiakov boris , 2 сентября 2016 в 13:00
значитЬ - в заявлении принцессы было недопустимое количество грамматических и стилистических ошибок (всю жиСТЬ у российских принцесс так заведено!) ... и суд не смог нефига понять - о чём идёт "тупая речь"
Ответить 
5
Tim Krauzer , 2 сентября 2016 в 13:03
да и сечин напомнит о себе. Весь мир подзабыл, что командиром и владельцем "оружейного барона" бута - был сечин. офицер ГРУ. Они еще с советских времен (удалено модератором) от ссср оружие всем революционным и нарко режимам мира. Начиная с Востока и в Африку и Лат. Америку. (удалено модератором) "организовал" захват Приднестровья - там было все оружие вывезенное из стран Варшавского договора. Один из его помощников, генерал лебедь, погиб в вертолете. Единственный из 9 человек на борту.
Ответить 
0
Александр К , 2 сентября 2016 в 13:30
Суд у нас во истину басманный, от Кеника до Владивостока)
Ответить 
0
Owod_ RUS , 2 сентября 2016 в 13:41
"не устранила в полном объеме обнаруженные в иске недостатки." - так и не смогла исправить четыре ошибки в слове "исчо"? Хотя лично я сомневаюсь, что она вообще писать умеет...
Ответить 
0
Owod_ RUS , 2 сентября 2016 в 13:41
"не устранила в полном объеме обнаруженные в иске недостатки." - так и не смогла исправить четыре ошибки в слове "исчо"? Хотя лично я сомневаюсь, что она вообще писать умеет...
Ответить 
0
Фотий Ту , 2 сентября 2016 в 13:54
Трабедия в Басманном. Пятеро судей умерли от смеха, читая иск Ольги Сечиной.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1.
Беслан. 1.09.2004

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

2 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама