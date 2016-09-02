Новости
1647 Суд отказался рассматривать иск Ольги Сечиной к «Новой газете»
Басманный суд Москвы не стал принимать к рассмотрению иск о защите чести и достоинства супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина Ольги к «Новой газете», сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
Сообщается, что суд принял такое решение 1 сентября, так как Сечина не устранила в полном объеме обнаруженные в иске недостатки. При этом Басманный суд Москвы 8 сентября проведет подготовку по иску о защите чести и достоинства, который подал Игорь Сечин к «Новой газете», он уже принят к производству. Топ-менеджер «Роснефти» требует признать информацию, содержащуюся в статье «Секрет "Принцессы Ольги"» недостоверной, порочащей его честь и достоинство.
Ранее сообщалось, что Басманный суд оставил без движения иск Ольги Сечиной, предоставив ей время до 31 августа устранить нарушения, допущенные при составлении искового заявления.
Напомним, 15 августа редакция «Новой газеты» получила иск Ольги Сечиной по поводу материала Романа Анина о яхте «St. Princess Olga», опубликованного 1 августа 2016 года. По мнению истца, «Новая газета», автор публикации Роман Анин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов нарушили право Сечиной на неприкосновенность частной жизни. Юристы Сечиной потребовали удалить материал с сайта «Новой газеты», а все номера газеты №83 от 1 августа 2016 года с текстом расследования — уничтожить.
Секрет «Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Кущевский суд приравнял фото к несанкционированному пикету
Вокзал ожидания
Восемь баллов по шкале хакерских угроз
К голодовке шахтеров в Ростовской области присоединились более ста человек
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.20042916
-
Вторая «ночь длинных ковшей»6470
-
Страшно и злободневно14445
-
Гуковские шахтеры7525
-
В Москве началась избирательная кампания2702
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров23848
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Извиняюсь, Панферов.
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?
Абсолютно согласна. Кто бы ни были Цапки, но это убийство совершили...
Александр Сокуров: «Говорят, что свобода не имеет цены. Нет. Свобода имеет цену»
К сожалению, под этой фразой мог бы подписаться Адольф Гитлер перед...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?130009
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?109146
Сны Беслана105342
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
13 комментариев