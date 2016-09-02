Басманный суд Москвы не стал принимать к рассмотрению иск о защите чести и достоинства супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина Ольги к «Новой газете», сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Сообщается, что суд принял такое решение 1 сентября, так как Сечина не устранила в полном объеме обнаруженные в иске недостатки. При этом Басманный суд Москвы 8 сентября проведет подготовку по иску о защите чести и достоинства, который подал Игорь Сечин к «Новой газете», он уже принят к производству. Топ-менеджер «Роснефти» требует признать информацию, содержащуюся в статье «Секрет "Принцессы Ольги"» недостоверной, порочащей его честь и достоинство.

Ранее сообщалось, что Басманный суд оставил без движения иск Ольги Сечиной, предоставив ей время до 31 августа устранить нарушения, допущенные при составлении искового заявления.

Напомним, 15 августа редакция «Новой газеты» получила иск Ольги Сечиной по поводу материала Романа Анина о яхте «St. Princess Olga», опубликованного 1 августа 2016 года. По мнению истца, «Новая газета», автор публикации Роман Анин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов нарушили право Сечиной на неприкосновенность частной жизни. Юристы Сечиной потребовали удалить материал с сайта «Новой газеты», а все номера газеты №83 от 1 августа 2016 года с текстом расследования — уничтожить.