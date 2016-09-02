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390 Верховный суд отменил решение о ликвидации «Стопхама»
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации прокремлевског общественного движения «СтопХам», передает ТАСС.
Таким образом суд удовлетворил апелляцию представителей движения, которые настаивали, что их не уведомляли о заседании суда, на котором был рассмотрен иск министерства юстиции о ликвидации.
Иск Министерства юстиции направлен на новое рассмотрение в другом составе суда. Лидер движения Дмитрий Чугунов заявил, что ждет восстановления статуса движения как юридического лица в течение двух месяцев. В движении также заверяют о готовности исправить нарушения.
Движение было ликвидировано в марте по иску Минюста за многочисленные нарушения законодательства. Основанием для этого стало, в частности, нарушение сроков отчетности и непредоставление отчетов о финансировании.
Месяцем ранее у активистов движения случился конфликт с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым. Спортсмен ударил активиста движения, наклеившего стикер на лобовое стекло автомобиля, после завязалась потасовка.
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