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Новости

390 Верховный суд отменил решение о ликвидации «Стопхама»

02.09.2016 Теги: автомобили, активисты, верховный суд

Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации прокремлевског общественного движения «СтопХам», передает ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил апелляцию представителей движения, которые настаивали, что их не уведомляли о заседании суда, на котором был рассмотрен иск министерства юстиции о ликвидации.

Иск Министерства юстиции направлен на новое рассмотрение в другом составе суда. Лидер движения Дмитрий Чугунов заявил, что ждет восстановления статуса движения как юридического лица в течение двух месяцев. В движении также заверяют о готовности исправить нарушения.

Движение было ликвидировано в марте по иску Минюста за многочисленные нарушения законодательства. Основанием для этого стало, в частности, нарушение сроков отчетности и непредоставление отчетов о финансировании.

Месяцем ранее у активистов движения случился конфликт с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым. Спортсмен ударил активиста движения, наклеившего стикер на лобовое стекло автомобиля, после завязалась потасовка.


4 комментария

1
andy klimens , 2 сентября 2016 в 13:40
ну надо же, как то не ожидал, а то везде знаков понавесили "остановка запрещена работает эвакуатор" или "платная стоянка", а еще эта шлобень с ПМГ
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1
andy klimens , 2 сентября 2016 в 13:44
и так гномят и этот кремлинюгенд куда-то пропал
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0
andy klimens , 2 сентября 2016 в 13:40
ну надо же, как то не ожидал, а то везде знаков понавесили "остановка запрещена работает эвакуатор" или "платная стоянка", а еще эта шлобень с ПГМ
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1
Юрий Коваленко , 2 сентября 2016 в 13:44
"прокремлевског общественного движения «СтопХам»"
===============
Хорошее дело прокремлёвским не назовут. Но разве плохо то, что они делали(не считая того, что незаконно)? И зачем это нужно Кремлю?
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