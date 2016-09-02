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271 Премьер Турции выразил соболезнования в связи со смертью Каримова
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования в связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова, не сообщив при этом, откуда получил информацию о кончине узбекского лидера, сообщает РИА Новости.
«Президент Узбекистана Ислам Каримов Скончался. Пусть Аллах упокоит его душу. От лица Турецкой Республики выражаю народу Узбекистана глубокие соболезнования», — сказал Йылдырым на заседании турецкого правительства в Анкаре, которое транслируется в прямом телеэфире.
Ранее кабмин Узбекистана заявил, что Каримов перенес инсульт и за последние сутки его состояние резко ухудшилось, врачи оценивают его как критическое. Спустя время агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатических источников сообщило, что Каримов скончался.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя сообщение агентства, заявил, что Кремль не располагает информацией о состоянии здоровья Каримова, а также, что власти России не считают возможным ориентироваться на сообщения источников.
До сих пор официального подтверждения смерти президента Узбекистана нет.
В международной системе оповещения пилотов NOTAM появилась информация, что 3 сентября аэропорт Самарканда — родного города Каримова, будет закрыт для все самолетов, кроме тех, которые получат специальное разрешение на взлет или посадку. Это заметили журналисты ВВС.
Напомним, 1 сентября агентство «Фергана» опубликовало фотографии, якобы свидетельствующие о том, что в Самарканде готовятся к его похоронам каримова. Сообщалось, что о смерти главы государства объявят в пятницу, 2 сентября, а похороны президента Узбекистана пройдут в субботу, 3 сентября.
Впервые о госпитализации Ислама Карима стало известно 28 августа. На следующий день его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева подтвердила эту информацию.
Заметка дополняется.
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