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Новости

271 Премьер Турции выразил соболезнования в связи со смертью Каримова

02.09.2016

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования в связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова, не сообщив при этом, откуда получил информацию о кончине узбекского лидера, сообщает РИА Новости.

«Президент Узбекистана Ислам Каримов Скончался. Пусть Аллах упокоит его душу. От лица Турецкой Республики выражаю народу Узбекистана глубокие соболезнования», — сказал Йылдырым на заседании турецкого правительства в Анкаре, которое транслируется в прямом телеэфире.

Ранее кабмин Узбекистана заявил, что Каримов перенес инсульт и за последние сутки его состояние резко ухудшилось, врачи оценивают его как критическое. Спустя время агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатических источников сообщило, что Каримов скончался. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя сообщение агентства, заявил, что Кремль не располагает информацией о состоянии здоровья Каримова, а также, что власти России не считают возможным ориентироваться на сообщения источников.

До сих пор официального подтверждения смерти президента Узбекистана нет.

В международной системе оповещения пилотов NOTAM появилась информация, что 3 сентября аэропорт Самарканда — родного города Каримова, будет закрыт для все самолетов, кроме тех, которые получат специальное разрешение на взлет или посадку. Это заметили журналисты ВВС.

Напомним, 1 сентября агентство «Фергана» опубликовало фотографии, якобы свидетельствующие о том, что в Самарканде готовятся к его похоронам каримова. Сообщалось, что о смерти главы государства объявят в пятницу, 2 сентября, а похороны президента Узбекистана пройдут в субботу, 3 сентября. 

Впервые о госпитализации Ислама Карима стало известно 28 августа. На следующий день его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева подтвердила эту информацию.

Заметка дополняется.


1 комментарий

0
Владимир Сотников , 2 сентября 2016 в 13:49
А он то откуда знает, если даже Песков не знает?
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