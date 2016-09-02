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Новости

505 Путин допустил приватизацию «Роснефти» в 2016 году

02.09.2016 Теги: башнефть, приватизация, роснефть

Президент России Владимир Путин допустил возможность приватизации пакета акций «Роснефти» в 2016 году. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Сделка по продаже 19,5% акций нефтяной компании будет совершено в случае, если правительство и руководство «Роснефти» смогут найти «стратегических инвесторов».

При этом вопрос продажи контрольного пакета «Башнефти» сейчас не актуален, добавил президент. Путин также прокомментировал возможность участия «Роснефти» в приватизации 50% акций «Башнефти», которая была отложена. При этом почти 20% акций «Роснефти» принадлежат британской компании BP.

«Возможно, это не лучший вариант, когда компаний под государственным контролем покупает другую полностью государственную компанию», — считает Путин.

Агентство отмечает, что в случае продажи акций «Роснефти» в счет государства должно поступить около 11 млрд долларов. Путин добавил, что «в конечном счете главное для бюджета — кто даст больше денег».

«Роснефть» стала следующей в очереди на продажу после переноса сделки по «Башнефти». Ранее в августе сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил купить «Башнефть» за 5 млрд долларов. В июле были проданы 10,9% акций «Алросы». Государство получило от продажи пакета компании 52,2 млрд рублей.


10 комментариев

4
Сергей Кравченко , 2 сентября 2016 в 14:26
Удачное время для продажи. Цены на нефть взлетели, спрос бешенный, особенно на сорта Уралс. Очень хитрый ход!
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1
Lenty Vini , 2 сентября 2016 в 15:10
"Роснефть" превращается в обузу ... долг компании - около 24 млрд долларов , прибылль падает , в случае скачка доллара после выборов и снижения цены на нефть - смысла покупать ее нет абсолютно .... но поиск дураков - как всегда - дело святое ..... http://www.rosbalt.ru/business...
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4
Сергей Булавский , 2 сентября 2016 в 14:28
Деньги из одного кармана государства в другой - это сильный ход в борьбе с кризисом! Особенно если учесть, сколько при этом просыплется мимо... Карманы легко путаются, у них двойная и тройная подкладка и т.д. и т.п..
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1
Днепр2 / 6 Днепр , 2 сентября 2016 в 15:41
Сразу вспомнились ТРАНШи 90-х.
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4
Nail Timler , 2 сентября 2016 в 14:41
Частная ЮКОС -> государственная Рос-нефть -> частная Фуфло-нефть ->госуд. Нефть-Рос ->частная ООО "А-где-нефть".
Мельничный ишак (государство), ходящий по кругу.
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1
Igor Karpov , 2 сентября 2016 в 15:08
Nail Timler , 2 сентября 2016 в 14:41
"... Мельничный ишак (государство), ходящий по кругу."

Мельничный ишак ходит по кругу, а мука (денежка) исправно сыплется в заботливо подставленные музыкальные инструменты....
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2
tchistiakov boris , 2 сентября 2016 в 14:43
... и можно надеяться, что в "новых руках" будет доля друга-эрдогана ? (своих всех уже пристроил ! ... - чем эрдоган хуже шрёдера ?)
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3
Александр Бердников , 2 сентября 2016 в 14:50
" в случае продажи акций «Роснефти» в счет государства должно поступить около 11 млрд долларов"

А сколько в счёт В. В. Государства поступит от продажи Курил, Байкала, Чукотки, Камчатки и остального Дальнего Востока!
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1
Alex Koller , 2 сентября 2016 в 15:07
"Загнанное в тупик государство от безысходности вынимает помятую купюру из правого кармана, а кладет в левый." - круговорот денег в природе однако!
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0
Andrey Sorokin , 2 сентября 2016 в 15:50
Здравствуйте! Надо национализировать добывающие предприятия, а не продавать!
Сейчас выиграют 11 млрд долл, а сколько потом проиграет бюджет от прекращения поступления дивидендов с заведомо прибыльного предприятия? Если бы будущие дивиденды не перекрывали бы стоимость покупки, то никто бы не покупал, значит, дивиденды дают больше, чем 11 млрд!
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