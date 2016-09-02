Президент России Владимир Путин допустил возможность приватизации пакета акций «Роснефти» в 2016 году. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Сделка по продаже 19,5% акций нефтяной компании будет совершено в случае, если правительство и руководство «Роснефти» смогут найти «стратегических инвесторов».

При этом вопрос продажи контрольного пакета «Башнефти» сейчас не актуален, добавил президент. Путин также прокомментировал возможность участия «Роснефти» в приватизации 50% акций «Башнефти», которая была отложена. При этом почти 20% акций «Роснефти» принадлежат британской компании BP.

«Возможно, это не лучший вариант, когда компаний под государственным контролем покупает другую полностью государственную компанию», — считает Путин.

Агентство отмечает, что в случае продажи акций «Роснефти» в счет государства должно поступить около 11 млрд долларов. Путин добавил, что «в конечном счете главное для бюджета — кто даст больше денег».

«Роснефть» стала следующей в очереди на продажу после переноса сделки по «Башнефти». Ранее в августе сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил купить «Башнефть» за 5 млрд долларов. В июле были проданы 10,9% акций «Алросы». Государство получило от продажи пакета компании 52,2 млрд рублей.