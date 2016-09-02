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Новости

305 СК объявил в розыск руководство сгоревшей типографии в Москве

02.09.2016 Теги: москва, розыск, следственный комитет, чп

Директор и главный инженер типографии «Печатный экспресс» в Москве, где при пожаре погибли 17 человек, объявлены в федеральный розыск, заявила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова, передает РИА Новости.

По ее словам. указанные лица объявлены в розыск по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности.

Пожар на севере Москвы произошел утром 27 августа. В результате 17 человек погибли, в том числе 14 граждан Киргизии и трое россиян. По данным МИД Киргизии, все погибшие — молодые женщины в возрасте от 18 до 25 лет. 


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