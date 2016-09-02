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Новости

740 В Удмуртии врачи вышли на митинг в защиту здравоохранения

02.09.2016 Теги: врачи, здравоохранение, митинги


Фото: Андрей Коновал

В Удмуртии прошел митинг в защиту здравоохранения, в котором приняли участие около 600 человек: врачи, медсестры, пациенты и представители общественных организаций.

«Дикая оптимизация медицинских учреждений республики уничтожает то, что создавалось десятилетиями и сохранялось даже в трудные 90-е годы, — заявили собравшиеся. — То, что гарантировано населению Конституцией России и федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Ущемлено право людей на доступную и качественную медицинскую помощь. Безответственно, грубо нарушаются трудовые права медицинских работников. Под видом оптимизации закрываются профильные отделения городских больниц, ликвидируются сами больницы, сокращается коечный фонд и зарплаты медицинских работников, специалистов увольняют или вынуждают уволиться по собственному желанию».

По словам врачей, их зарплата снизилась по сравнению с прошлым годом более чем на 4400 рублей, а среднего медперсонала — на 500 рублей.

«В городе работает один детский стоматолог. К нему нереально записаться на прием, — возмущаются жители. — До сих пор нет обещанного центра «хирургии одного дня», боксированных палат в реанимационном отделении СГБ №1 для инфекционных больных, не введены экспресс-методы лабораторной диагностики... Взрослые и маленькие пациенты инфекционного отделения СГБ №1 после разорения бывшей инфекционной больницы вынуждены ютиться на одном этаже».

Оптимизация «выкосила» половину коечного фонда в больницах. В июне был ликвидирован стационар Сарапульского противотуберкулезного диспансера, хотя в городе наблюдается рост заболеваемости, а смертность больных туберкулезом выросла в 2 раза.

Участники митинга потребовали навести порядок в учреждениях здравоохранения, восстановить нарушенную структуру городских больниц и поликлиник, обеспечить отделения достаточным количеством специалистов, отменить новую систему оплаты труда медиков, поскольку она привела к сокращению доходов врачей, санитарок, медсестер и к обострению кадрового голода в республике.

Министерство здравоохранения республики и Минздрав России на акцию и претензии жителей Сарапула не отреагировали. Чтобы показать федеральному начальству, до чего «дореформировалось» российское здравоохранение, медики пригласили главу Минздрава РФ Веронику Скворцову в гости — в город Сарапул.

В августе «Новая газета» рассказывала о том, до чего медиков довела оптимизация учреждений здравоохранения и новая система оплаты труда. По словам врачей, они работают на 2-3 ставках, чтобы выжить, берут по 14 дежурств в месяц. Санитарки жаловались, что их зарплаты сократились до 4-5 тысяч рублей.


4 комментария

8
Алекс Ковалев , 2 сентября 2016 в 14:45
А вот сейчас, к выборам, "Единая Россия" вам пообещает увеличение зарплат, улучшение условий труда, при том уже к концу года. Хотя нет... Зачем? Вы и так поддержите кого надо: Путина и "лучших людей страны", вы же не пятая колонна, не нацпредатели, не московский офисный планктон в конце концов! Правда?
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8
Alex Koller , 2 сентября 2016 в 15:01
Фактически медицина и образование это то, что меньше всего интересует наше правительство и чиновничество, ведь сами они лечатся в платных поликлиниках за гос. счет а их дети учатся в зарубежных институтах.
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2
andy klimens , 2 сентября 2016 в 15:11
Нет, ну что за несознательность, ведь не за трудодни же пока работают.
Всем ведь тяжело: и Ротенбергам и Вексельбергам и Ковальчукам и Сечиным и Шуваловым: квоты на Феррари, Бентли, Роллс-Ройсы, Погани выбраны уже в феврале месяцы, и как-с с этим им жить до следующего года жить? Это еще посмотреть, у кого еще трагедия так трагедия;)
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2
ВРАЧ ПСИХИАТР , 2 сентября 2016 в 15:47
Взгляд изнутри! Ситуация в здравоохранении - АГОНИЯ! Денег нет ни на что, без преувеличения!!! Все, на что способны чиновники, так это закрывать отделения или даже целые больницы под видом "оптимизации". Поликлиническое звено абсолютно не справляется со своими задачами из-за дефицита кадров и бумажной волокиты!! Единственное, что работает в стране, так это приказ 302Н, то есть медосмотры, на которых частные клиники делают большие деньги, проводя диспансеризацию ненадлежащего качества (а кого это волнует?!!)!!! Как это все будет восстанавливаться - бооольшой вопрос....
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