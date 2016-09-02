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В Удмуртии прошел митинг в защиту здравоохранения, в котором приняли участие около 600 человек: врачи, медсестры, пациенты и представители общественных организаций.

«Дикая оптимизация медицинских учреждений республики уничтожает то, что создавалось десятилетиями и сохранялось даже в трудные 90-е годы, — заявили собравшиеся. — То, что гарантировано населению Конституцией России и федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Ущемлено право людей на доступную и качественную медицинскую помощь. Безответственно, грубо нарушаются трудовые права медицинских работников. Под видом оптимизации закрываются профильные отделения городских больниц, ликвидируются сами больницы, сокращается коечный фонд и зарплаты медицинских работников, специалистов увольняют или вынуждают уволиться по собственному желанию».

По словам врачей, их зарплата снизилась по сравнению с прошлым годом более чем на 4400 рублей, а среднего медперсонала — на 500 рублей.

«В городе работает один детский стоматолог. К нему нереально записаться на прием, — возмущаются жители. — До сих пор нет обещанного центра «хирургии одного дня», боксированных палат в реанимационном отделении СГБ №1 для инфекционных больных, не введены экспресс-методы лабораторной диагностики... Взрослые и маленькие пациенты инфекционного отделения СГБ №1 после разорения бывшей инфекционной больницы вынуждены ютиться на одном этаже».

Оптимизация «выкосила» половину коечного фонда в больницах. В июне был ликвидирован стационар Сарапульского противотуберкулезного диспансера, хотя в городе наблюдается рост заболеваемости, а смертность больных туберкулезом выросла в 2 раза.

Участники митинга потребовали навести порядок в учреждениях здравоохранения, восстановить нарушенную структуру городских больниц и поликлиник, обеспечить отделения достаточным количеством специалистов, отменить новую систему оплаты труда медиков, поскольку она привела к сокращению доходов врачей, санитарок, медсестер и к обострению кадрового голода в республике.

Министерство здравоохранения республики и Минздрав России на акцию и претензии жителей Сарапула не отреагировали. Чтобы показать федеральному начальству, до чего «дореформировалось» российское здравоохранение, медики пригласили главу Минздрава РФ Веронику Скворцову в гости — в город Сарапул.

В августе «Новая газета» рассказывала о том, до чего медиков довела оптимизация учреждений здравоохранения и новая система оплаты труда. По словам врачей, они работают на 2-3 ставках, чтобы выжить, берут по 14 дежурств в месяц. Санитарки жаловались, что их зарплаты сократились до 4-5 тысяч рублей.