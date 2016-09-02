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Новости

304 Силовики провели обыска дома у крымской журналистки Эльмаз Абдувелиевой

02.09.2016 Теги: журналисты, крым, крымские татары

В Симферополе российские спецслужбы провели обыски в доме журналистки интернет-издания Crimean Tatars Эльмаз Абдувелиевой. Об этом в своем фейсбуке сообщила крымская журналистка Лиля Буджурова. По ее словам, они начали обыск без предъявления документов и без объяснения причин.

Адвокат Джемиль Темишев, который присутствовал во время обыска, рассказал, что следственные действия не связаны с ней лично или с ее журналистской деятельностью.

Буджурова отметила, что силовики взломали замок, а также повредили автомобиль, стоявший во дворе. Они разбудили журналистку с родителями, «направив на них автоматы и не дали им переодеться после сна», «грозили пристрелить собаку».

Издание Crimean tatars о крымских татарах и их культуре начал работу ранее в августе.


4 комментария

1
andy klimens , 2 сентября 2016 в 15:28
.....силовики взломали замок, а также повредили автомобиль, стоявший во дворе. Они разбудили журналистку с родителями, «направив на них автоматы и не дали им переодеться после сна», «грозили пристрелить собаку»
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"сказочный д, зачем его только из больницы выпустили?"
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1
Nail Timler , 2 сентября 2016 в 15:32
"следственные действия не связаны с ней лично или с ее журналистской деятельностью" - да просто спейсслужбы мимо проходили, а тут собака залаяла, испугались и спрятались в доме.
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0
Владимир Василенко , 2 сентября 2016 в 15:51
Да нет! Проходили мимо и увидели у порога "резиновые вьетнамки" да пачку "красного перца", ну вот и подумали что украинский десант опять им голову морочит! Решили проверить!
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1
Мои Пятькопеек , 2 сентября 2016 в 15:40
Никак не пойму из заголовка: "Обыска" или "обыскА" провели силовики? Родительный падеж, или типа множественное число именительного, не знаю, что безграмотнее...

В теле новости: "следственные действия не связаны с ней лично или с ее журналистской деятельностью".

А с чем? Разве ж это новость: того не случилось, и этого тоже...?
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