В Симферополе российские спецслужбы провели обыски в доме журналистки интернет-издания Crimean Tatars Эльмаз Абдувелиевой. Об этом в своем фейсбуке сообщила крымская журналистка Лиля Буджурова. По ее словам, они начали обыск без предъявления документов и без объяснения причин.

Адвокат Джемиль Темишев, который присутствовал во время обыска, рассказал, что следственные действия не связаны с ней лично или с ее журналистской деятельностью.

Буджурова отметила, что силовики взломали замок, а также повредили автомобиль, стоявший во дворе. Они разбудили журналистку с родителями, «направив на них автоматы и не дали им переодеться после сна», «грозили пристрелить собаку».

Издание Crimean tatars о крымских татарах и их культуре начал работу ранее в августе.