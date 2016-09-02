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304 Силовики провели обыска дома у крымской журналистки Эльмаз Абдувелиевой
В Симферополе российские спецслужбы провели обыски в доме журналистки интернет-издания Crimean Tatars Эльмаз Абдувелиевой. Об этом в своем фейсбуке сообщила крымская журналистка Лиля Буджурова. По ее словам, они начали обыск без предъявления документов и без объяснения причин.
Адвокат Джемиль Темишев, который присутствовал во время обыска, рассказал, что следственные действия не связаны с ней лично или с ее журналистской деятельностью.
Буджурова отметила, что силовики взломали замок, а также повредили автомобиль, стоявший во дворе. Они разбудили журналистку с родителями, «направив на них автоматы и не дали им переодеться после сна», «грозили пристрелить собаку».
Издание Crimean tatars о крымских татарах и их культуре начал работу ранее в августе.
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