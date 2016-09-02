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74 Счетная палата сравнила дореволюционные зарплаты в России с современными
Счетная палата России посчитала средние зарплаты специалистов разных профессий в Российской империи и перевела эти цифры в современные рубли, передает Интерфакс.
Как выяснили в Счетной палате, в 1913 году дворник получал 18 рублей, то есть 27 тысяч современных рублей. Участковый в тот же год зарабатывал 50 рублей в месяц, что в нынешнее время составляет примерно 57 тысяч рублей. Зарплата слесаря в пересчете на нынешний курс составляла 86 тысяч, чиновник среднего класса получал 94 тысячи, учитель гимназии – 129 тысяч. Военный в звании полковника в то время зарабатывал 325 рублей — 492 тысяч рублей современных рублей.
«Покупательная способность рубля в то время была гораздо меньше, так как цены на товары и продукты были весьма высоки», — добавили в Счетной палате.
Как отмечает «Наука и жизнь», на продукты питания средняя семья тратила около 20 рублей (примерно 30 тысяч), а за услуги отопления и свет москвичам приходилось платить около 8-9 тысяч современных рублей в месяц.
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