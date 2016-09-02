Начальник отдела собственной безопасности УВД по Центральному административному округу Москвы Андрей Красноперов, задержанный по подозрению в получении взятки, предположительно вымогал деньги у московских бизнесменов. Об этом в интервью телеканалу РЕН ТВ заявил ресторатор Николай Бурковский, который, по его словам, пострадал от действий полицейского.

По словам бизнесмена, Красноперов пригрозил ему рейдерским захватом заведения. Затем к бизнесмену обратился депутат Госдумы Роман Худяков, который, как утверждает ресторатор, предложил ему защиту от давления полиции за 30 % от прибыли.

Бурковский уверен, что депутат был сообщником полицейского, и они находились в сговоре.

Сам Худяков отказался комментировать эту информацию.

Напомним, начальника отдела собственной безопасности УВД по Центральному административному округу Москвы Андрея Красноперова задержали 26 августа. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как полагают следователи, в 2013-2014 годах подозреваемый покровительствовал предпринимателю «с целью получения взятки» и получил от предпринимателя не менее двух миллионов рублей.