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Новости

1217 Ресторатор обвинил депутата Госдумы в вымогательстве

02.09.2016 Теги: бизнес, вымогательства, депутаты

Начальник отдела собственной безопасности УВД по Центральному административному округу Москвы Андрей Красноперов, задержанный по подозрению в получении взятки, предположительно вымогал деньги у московских бизнесменов. Об этом в интервью телеканалу РЕН ТВ заявил ресторатор Николай Бурковский, который, по его словам, пострадал от действий полицейского.

По словам бизнесмена, Красноперов пригрозил ему рейдерским захватом заведения. Затем к бизнесмену обратился депутат Госдумы Роман Худяков, который, как утверждает ресторатор, предложил ему защиту от давления полиции за 30 % от прибыли.

Бурковский уверен, что депутат был сообщником полицейского, и они находились в сговоре.

Сам Худяков отказался комментировать эту информацию.

Напомним, начальника отдела собственной безопасности УВД по Центральному административному округу Москвы Андрея Красноперова задержали 26 августа. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как полагают следователи, в 2013-2014 годах подозреваемый покровительствовал предпринимателю «с целью получения взятки» и получил от предпринимателя не менее двух миллионов рублей.


7 комментариев

6
ban kok , 2 сентября 2016 в 16:30
А че? - депутаты тоже люди и на яхтах как у Сечина хотят плавать! Да и вообще 30% это еще по людски, а то ведь могли и весь бизнес отобрать.
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6
Фотий Ту , 2 сентября 2016 в 16:37
Худяков, Худяков... Это который любитель разглядывать микроскопические Аполлоновы члены на купюрах? Да, денюжку он явно любит.
Но вообще, Худякова тогда надо наградить, он, получаесо, вовсе не вымогатель, а просто жизнь человеку спасал, раз предложил ему защиту от давления.
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3
5kopeek FreukenBok , 2 сентября 2016 в 16:42
Лавры Митрофанова ( кстати , где он ? ) не дают покоя борцу за нравственность г. Худякову. Во всех ток-шоу депутат обличает, наставляет, обещает помощь , клеймит позором и еще много чего.
Полагаю, если поскрести любого из них, столько всего интересного откроется.
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3
сергей валитов , 2 сентября 2016 в 16:43
Так не этого ли из партии клоунов ЛДПР выгнали ? похоже на нары его надо оформлять !
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1
tchistiakov boris , 2 сентября 2016 в 16:50
... 17 лет взяток не брали, а тут - все чины, как с цепи сорвались !
(поди, все - с консерваторским образованием ?)
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0
Igor Karpov , 2 сентября 2016 в 17:47
Брали-небрали, отжимали-неотжимали, крышевали-некрышевали, НО, достаточно взглянуть издалека, из-за высокого забора, на домики среднестатистических депутатов - сразу становится понятно что даже на 300 т.р. в месяц такое не построишь.....
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0
Михаил Коверов , 2 сентября 2016 в 17:47
#ВЫФСЁВРЁТЕ#
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