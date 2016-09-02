Заморозка накопительной части пенсии не коснется крымчан. Это объясняется тем, что у жителей полуострова пока нет этой части пенсий. Об этом заявила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Крыму Людмила Пупышева, передает интернет-издание «Крыминформ».

После вхождения Крыма в состав РФ действие нормы о направлении из 22-процентного взноса шести процентов на накопительную пенсию было приостановлено. «Крымчане не успели ею воспользоваться и вступить в эту программу», — объяснила Пупышева.

Жители полуострова, не успевшие принять участие в программе накопительных пенсий, не смогут оформить ее еще минимум год, пишет РИА Новости, ссылаясь на слова чиновницы.

Ранее в пятницу, 2 сентября, вице-премьер Ольга Голодец на полях II Восточного экономического форума сообщила о возможной заморозке пенсионных накоплений на три года.

В августе стало известно, что второй индексации пенсии в России не будет. Правительство решило заменить ее единовременной выплатов пяти тысяч рублей, которую добавят к январской пенсии.