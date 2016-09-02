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Новости

824 Крымчанам не заморозят накопительную часть пенсий

02.09.2016 Теги: крым, пенсионный фонд

Заморозка накопительной части пенсии не коснется крымчан. Это объясняется тем, что у жителей полуострова пока нет этой части пенсий. Об этом заявила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Крыму Людмила Пупышева, передает интернет-издание «Крыминформ».

После вхождения Крыма в состав РФ действие нормы о направлении из 22-процентного взноса шести процентов на накопительную пенсию было приостановлено. «Крымчане не успели ею воспользоваться и вступить в эту программу», — объяснила Пупышева.

Жители полуострова, не успевшие принять участие в программе накопительных пенсий, не смогут оформить ее еще минимум год, пишет РИА Новости, ссылаясь на слова чиновницы.

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Ранее в пятницу, 2 сентября, вице-премьер Ольга Голодец на полях II Восточного экономического форума сообщила о возможной заморозке пенсионных накоплений на три года.

В августе стало известно, что второй индексации пенсии в России не будет. Правительство решило заменить ее единовременной выплатов пяти тысяч рублей, которую добавят к январской пенсии.


11 комментариев

2
Сергей Кравченко , 2 сентября 2016 в 16:38
Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Крыму Людмила Пупышева наверное что то знает...
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0
Сергей Булавский , 2 сентября 2016 в 16:48
Если у Вас нету тёти,
То Вам её не потерять,
А если Вы не живёте -
То Вам и не,
То Вам и не,
То Вам и не умирать!
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6
Фотий Ту , 2 сентября 2016 в 16:41
Ну чо, логично, как можно заморозить то, чего нет. Держитесь там.
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8
Вадим Галенский , 2 сентября 2016 в 16:42
Заморозка накопительной части пенсии не коснется крымчан. Это объясняется тем, что у жителей полуострова пока нет этой части пенсий.
*********************
Я то думал что крымчане в фаворе, а тут просто замораживать нечего... Ничего, зимой их самих заморозят вместо пенсий, их будет согревать любовь к новой Родине !
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6
Максим Инь , 2 сентября 2016 в 16:42
Правительство решило заменить ее единовременной выплатов пяти тысяч рублей, которую добавят к январской пенсии.
_______________
Теперь по всем федеральным каналам и церквям будут говорить: "Проголосуете правильно - получите, а нет - придут бандеровцы и отнимут вашу прибавку "))))))))))
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1
Проходящий Мимо , 2 сентября 2016 в 16:48
Крымчане получают пенсии весьма неплохие и зарплаты тоже.
Там две ведомости - одна официальная, вторая в конвертах. Официальная часть проходит по статистике и мало чем отличается от общероссийской, конвертную привозят ежемесячно. Источники неофициальной части неизвестны. Для получения неофициальной зарплаты нужно иметь крымскую прописку и подписать бумаги "о неразглашении". Вместе эти выплаты составляют минимальную пенсию около 500 долларов по курсу, минимальную зарплату около 1000 долларов. За июль и август проплата конвертной части еще не проводилась.
Информация от крымчанина.
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2
Алекс Ковалев , 2 сентября 2016 в 17:18
Проходящий Мимо , 2 сентября 2016 в 16:48
"Там две ведомости - одна официальная, вторая в конвертах."
Да не ошибусь сказав, что 2/3 Москвы так получают, по двум ведомостям. Причина - "самые низкие налоги в Европе". Только вот наполнение конверта и цифры собственно в ведомости у всех разные.
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0
Проходящий Мимо , 2 сентября 2016 в 17:26
Я не о том, что зарплата в конверте это плохо.
А о том что крымчане на самом деле не плохо живут.
Откуда Вы думаете там цены космические? Не от туристов же, а от внутренней покупательной способности жителей Крыма.
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1
Nail Timler , 2 сентября 2016 в 17:12
"Крымчане не успели ею воспользоваться и вступить в это (цвета пояса по дзюдо самизнаетекого)."
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0
Николай Остен-Бакен , 2 сентября 2016 в 17:35
Крымчан нужно поддержать -это правильно, ибо им тяжелее....
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0
Виктор Тарасов , 2 сентября 2016 в 17:40
Крымчане -это ПРИЁМНЫЕ дети Путина их надо ласкать и подкармливать, а РОДНЫЕ дети , любя "ОТЦА", должны затянуть пояса и радоваться, что "крым наш".
Кто не доволен этой ситуацией - не "ПАТРИОТ". Имейте это в виду, т.к. иначе можете попасть в экстремистскую пятую колону.
В общем , "денег нет, но вы держитесь"
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