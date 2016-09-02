Адвокаты студентки МГУ Варвары Карауловой, которую обвинят в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», подали жалобу в Конституционный суд. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Адвокаты Сергей Бадамшин и Гаджи Алиев потребовали разрешить правовую неопределенность между Конституцией и законом о содержании под стражей подозреваемых. По закону адвокат может встретиться с подзащитным в СИЗО при предъявлении удостоверения адвоката и ордера.

Однако в ноябре 2015 года сотрудники СИЗО «Лефортово» как минимум 9 раз отказали адвокатам в свидании с Карауловой, требуя предъявить разрешение от следователя.

Защита Карауловой уверена, что эти действия нарушают права их подзащитной.

Напомним, в мае 2015 года студентка МГУ Варвара Караулова сбежала из дома и тайком отправилась в Турцию. Там она пыталась пересечь сирийскую границу, но после исчезновения ее отец сообщил о произошедшем в соцсетях. Девушку удалось задержать вместе с другими перебежчиками в границе. Сама Караулова объяснила, что «ехала в Сирию к любимому мужчине», а не для того чтобы примкнуть к «Исламскому государству».

Следствие считает, что после возвращения домой Караулова не оставила попыток присоединиться к боевикам и продолжила общаться со своим вербовщиком в интернете.