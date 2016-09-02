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204 Лидер «марша трактористов» обжаловал штраф и арест
Лидер кубанского движения «Вежливые фермеры» Алексей Волченко обжаловал свой арест за акцию за акцию в станице Казанская Краснодарского края. Об этом сообщил адвокат Андрей Сабинин.
Волченко обжаловал в Ростовском областном и Краснодарском краевом суде решение о штрафе в размере 30 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге и арест на десять суток за организацию несогласованной акции в Краснодарском крае.
«Речь идет о штрафе за «тракторный марш» на автодороге М4 Дон и об аресте за митинг в станице Казанской в поддержку Путина и за наведение порядка в судах Краснодарского края», — уточнил адвокат.
Напомним, 28 августа в Краснодарском крае и Ростовской области арестовали десять участников тракторного марша, которые собирались приехать в Москву. Как рассказал глава Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин, ко всем участникам марша домой приехали правоохранительные органы.
«Собственно говоря, людей запугивали, заставляли подписывать документы и после этого всех забрали», — сообщил он.
23 августа фермеры устроили марш-пробег на Москву после того, как им не удалось рассказать премьеру Дмитрию Медведеву о рейдерских захватах собственности в крае, а также о том, что в судах они сталкиваются с покрывающей действия рейдеров системой. Полиция в поселке Дорожный заблокировала стоянку тракторов и машин дальнобойщиков, чтобы помешать маршу.
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