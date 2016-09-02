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1034 В Узбекистане официально подтвердили смерть президента Каримова
Обновлено: РИА Новости в правительстве Узбекистана заявили, что не распространяли сообщение о смерти президента. «К настоящему времени информация о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова не распространялась ни на каких информресурсах», — сказал представитель кабмина.
В Узбекистане официально объявлено о смерти президента страны Ислама Каримова, сообщает Интерфакс со ссылкой на официальное сообщение правительства.
Ранее многочисленные СМИ и официальные лица неоднократно сообщали о смерти Ислама Каримова. Так, агентство «Фергана» утверждало, что Каримов скончался еще 29 августа, однако в тот же день в аппарате президента Узбекистана эти сообщения опровергали.
Снова о возможной смерти президента Узбекистана заговорили после того, как появились сообщения об отмене празднования по случаю Дня независимости.
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Непосредственно в пятницу утром кабмин Узбекистана сообщил о «резком ухудшении здоровья» Каримова, а через несколько часов премьер Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования в связи со смертью Ислама Каримова, не уточнив, откуда получил информацию о кончине узбекского лидера.
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