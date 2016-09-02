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53 Новосибирское «Яблоко» отозвало своего кандидата на выборах за плагиат

02.09.2016 Теги: выборы2016, новосибирск, яблоко

Новосибирское отделение партии «Яблоко» сняло с выборов своего кандидата по Искитимскому одномандатному округу Александра Трушакина из-за того, что он попал в список «Диссернета», пишет издание «Сиб.фм».

Речь идет о кандидатской работе Трушакина, которую члены «Диссернета» уличили в плагиате. Представитель партии рассказал, что кандидата сняли как только выяснилось, что он уличен в плагиате. Наличие плагиата «недопустимо в случае с кандидатом, в округ которого входит новосибирский Академгородок», добавил собеседник издания.

«Мы хотим настоящей европейской политики, где репутация превыше всего», — заявила глава новосибирского отделения партии Александра Налобина. По ее словам, объем заимствований в работе Трушакина от 2002 года был допустимым в те времена, однако сейчас, после ужесточения правил о заимствованиях, диссертация считается плагиатом.

Александра Трушакина в 2015 году рекомендовал союз выпускников Новосибирского государственного университете. Он продолжает оставаться кандидатом в депутаты горсовета Бердска и идет на выборы как самовыдвиженец.


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