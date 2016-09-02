Новости
1526 Интерфакс аннулировал сообщение об официальном подтверждении смерти Каримова
Агентство Интерфакс аннулировало информацию о появлении официального сообщения о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.
Не умер!— Интерфакс (@interfax_news) 2 сентября 2016 г.
«Новость с заголовком "Скончался президент Узбекистана Ислам Каримов" вышла в результате технического сбоя. Интерфакс приносит извинения подписчикам и читателям», — говорится в заявлении агентства.
Ранее в пятницу агентство Интерфакс со ссылкой на официальное заявление правительства сообщило о смерти узбекского лидера. При этом на сайте правительства подобного сообщения не появлялось.
РИА Новости в правительстве Узбекистана заявили, что не распространяли сообщение о смерти президента. «К настоящему времени информация о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова не распространялась ни на каких информресурсах», — сказал представитель кабмина.
Ранее отвечая на вопрос «Новой газеты», настаивают ли они на достоверности этой информации, в Интерфаксе официально заявили, что «пока не могут сказать больше», кроме того, что опубликовано на сайте.
Снова о возможной смерти президента Узбекистана заговорили после того, как появились сообщения об отмене празднования по случаю Дня независимости.
Непосредственно в пятницу утром кабмин Узбекистана сообщил о «резком ухудшении здоровья» Каримова, а через несколько часов премьер Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования в связи со смертью Ислама Каримова, не уточнив, откуда получил информацию о кончине узбекского лидера.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Крымчанам не заморозят накопительную часть пенсий
Без Довлатова
…Пуще прежнего старуха бранится
В Удмуртии врачи вышли на митинг в защиту здравоохранения
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.20044009
-
Вторая «ночь длинных ковшей»6567
-
Страшно и злободневно14737
-
Гуковские шахтеры7656
-
В Москве началась избирательная кампания2752
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров23894
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Извиняюсь, Панферов.
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
бюут, значит любят, только после такой любви ,где найдеш любящих...
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?
Абсолютно согласна. Кто бы ни были Цапки, но это убийство совершили...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?130872
Сны Беслана117045
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?113093
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
24 комментария