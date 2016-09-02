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Новости

1526 Интерфакс аннулировал сообщение об официальном подтверждении смерти Каримова

02.09.2016 Теги: президент, узбекистан

Агентство Интерфакс аннулировало информацию о появлении официального сообщения о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. 

«Новость с заголовком "Скончался президент Узбекистана Ислам Каримов" вышла в результате технического сбоя. Интерфакс приносит извинения подписчикам и читателям», — говорится в заявлении агентства.

Ранее в пятницу агентство Интерфакс со ссылкой на официальное заявление правительства сообщило о смерти узбекского лидера. При этом на сайте правительства подобного сообщения не появлялось.

РИА Новости в правительстве Узбекистана заявили, что не распространяли сообщение о смерти президента. «К настоящему времени информация о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова не распространялась ни на каких информресурсах», — сказал представитель кабмина.

Ранее отвечая на вопрос «Новой газеты», настаивают ли они на достоверности этой информации, в Интерфаксе официально заявили, что «пока не могут сказать больше», кроме того, что опубликовано на сайте.

Снова о возможной смерти президента Узбекистана заговорили после того, как появились сообщения об отмене празднования по случаю Дня независимости.

Непосредственно в пятницу утром кабмин Узбекистана сообщил о «резком ухудшении здоровья» Каримова, а через несколько часов премьер Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования в связи со смертью Ислама Каримова, не уточнив, откуда получил информацию о кончине узбекского лидера.


24 комментария

6
Василий Васильевич , 2 сентября 2016 в 18:15
Воскрес ?
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1
Проходящий Мимо , 2 сентября 2016 в 18:15
Сейчас в Кремле думают как будут зеленые человечки смотреться на фоне среднеазиатского пейзажа.
Опять же желтые человечки - Узбекистан нечаянно к Китаю присоединят.
Задачка, однако...
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1
Свет в Конце , 2 сентября 2016 в 18:17
Хорошо, в 53-ем интернетов не было, не надо было торопиться с новостями. Неделю оперативно решали чо как, и только потом объявили народу.
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2
Konst Konst , 2 сентября 2016 в 18:17
Так кого завтра хоронить будут? Не, ну это уже комедия.
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2
Герцогиня Кентуккская , 2 сентября 2016 в 18:25
"А вы жарьте, жарьте!... Рыба будет."
Ответить 
0
Konst Konst , 2 сентября 2016 в 18:31
Короче, в любом состоянии потащат. В морг - значит в морг. Иначе перед заграницами стыдно будет.
Ответить 
2
Герцогиня Кентуккская , 2 сентября 2016 в 18:21
Продам осиновый кол, недорого.
Ответить 
3
Василий Васильевич , 2 сентября 2016 в 18:31
Приберегите...на будущее
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5
Герцогиня Кентуккская , 2 сентября 2016 в 18:38
У меня осиновое ранчо. Всем хватит.
Ответить 
5
Фотий Ту , 2 сентября 2016 в 18:35
Упакуй аллах его душу, распакуй аллах его душу, эээ, это вам в канце канцов рай или раймаг, божьей мамай клянус!
Ответить 
2
Ярослав Деньщиков , 2 сентября 2016 в 18:45
Цирк. А у нас неплохие билеты, в отличие от жителей Узбекистана.
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0
tchistiakov boris , 2 сентября 2016 в 18:45
... пока дождёшься правдивого сообщения - сам помереть можешь (! smile)
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1
Проходящий Мимо , 2 сентября 2016 в 18:47
Диктаторы даже умереть по-человечески не могут...
Интересно, вот когда Путин помрет, такая же чехарда будет?
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1
Lenty Vini , 2 сентября 2016 в 19:02
вы об этом не узнаете ... наготове несколько клонов - уж больно удачен проект оказался ...
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0
alisa alieva , 2 сентября 2016 в 19:08
" Лебединое озеро" будут транслировать по первому.
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0
назар , 2 сентября 2016 в 19:51
и про дыхание Чейна -Стокса вспомнят
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2
Герцогиня Кентуккская , 2 сентября 2016 в 18:52
Про ишака вот чо-то ничо не пишут. Здоров, значить.
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