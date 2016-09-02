Агентство Интерфакс аннулировало информацию о появлении официального сообщения о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.

Не умер! — Интерфакс (@interfax_news) 2 сентября 2016 г.

«Новость с заголовком "Скончался президент Узбекистана Ислам Каримов" вышла в результате технического сбоя. Интерфакс приносит извинения подписчикам и читателям», — говорится в заявлении агентства.

Ранее в пятницу агентство Интерфакс со ссылкой на официальное заявление правительства сообщило о смерти узбекского лидера. При этом на сайте правительства подобного сообщения не появлялось.

РИА Новости в правительстве Узбекистана заявили, что не распространяли сообщение о смерти президента. «К настоящему времени информация о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова не распространялась ни на каких информресурсах», — сказал представитель кабмина.

Ранее отвечая на вопрос «Новой газеты», настаивают ли они на достоверности этой информации, в Интерфаксе официально заявили, что «пока не могут сказать больше», кроме того, что опубликовано на сайте.

Снова о возможной смерти президента Узбекистана заговорили после того, как появились сообщения об отмене празднования по случаю Дня независимости.

Непосредственно в пятницу утром кабмин Узбекистана сообщил о «резком ухудшении здоровья» Каримова, а через несколько часов премьер Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования в связи со смертью Ислама Каримова, не уточнив, откуда получил информацию о кончине узбекского лидера.