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3746 Омбудсмен Москалькова высказалась о задержании матерей Беслана
В конфликте во время траурных мероприятий в Беслане, который произошел между матерями погибших в теракте школьников и сотрудниками правоохранительных органов, виноваты обе стороны. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.
По словам омбудсмена, поступок женщин, которые пришли на траурную акцию в майках с оскорбительными надписями в адрес президента России Владимира Путина, неправильный «с точки зрения морали, нравственности».
«Уж сколько сделал президент для того, чтобы поднять социальный уровень… Сделано очень много для того, чтобы в нашей стране не повторилась эта трагедия. Мы просто этого не видим, мы не видим, как работают с утра до ночи люди, защищающие нас от терроризма», — сказала Москалькова.
Вместе с тем, омбудсмен считает, что «задержание их по признаку, что они надели такую майку, наверное, неправильно».Москалькова добавила, что готова подключиться к решению этой проблемы, однако таких обращений пока не поступало.
Утром в четверг пять женщин, потерявших в теракте своих близких, организовали акцию с футболками, на которых были обвинения в адрес президента.
Как сообщала «Новая газета», в акции участвовали: Элла Кесаева (дочь Зарина была в заложниках), Эмма Бетрозова (погиб муж Руслан, сыновья 16-летний Алан и 14-летний Аслан), Жанна Цирихова (была заложницей вместе с двумя дочерьми, 8 летняя Елизавета Цирихова погибла), Светлана Маргиева (была заложницей вместе с дочерью Эльвирой, дочь погибла у нее на руках), Эмилия Бзарова (в школе находились двое сыновей, муж и свекровь, 9-летний Аслан Дзасаров погиб).
Трем женщинам суд назначил общественные работы по 20 часов. Земфире Цириховой, не участвовавшей в акции, но в момент задержания находившейся рядом, также назначены общественные работы — за то, что «находилась в группе женщин» и «допускала высказывания». Эмме Бетрозовой и Жанне Цириховой назначили штраф по 20 тысяч рублей — они не догадались попросить альтернативного наказания.
Включая время нахождения в ОВД и в суде, женщины провели в неволе 14,5 часов.
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