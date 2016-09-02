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Новости

3746 Омбудсмен Москалькова высказалась о задержании матерей Беслана

02.09.2016 Теги: акции протеста, беслан, омбудсмен

В конфликте во время траурных мероприятий в Беслане, который произошел между матерями погибших в теракте школьников и сотрудниками правоохранительных органов, виноваты обе стороны. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По словам омбудсмена, поступок женщин, которые пришли на траурную акцию в майках с оскорбительными надписями в адрес президента России Владимира Путина, неправильный «с точки зрения морали, нравственности».

«Уж сколько сделал президент для того, чтобы поднять социальный уровень… Сделано очень много для того, чтобы в нашей стране не повторилась эта трагедия. Мы просто этого не видим, мы не видим, как работают с утра до ночи люди, защищающие нас от терроризма», — сказала Москалькова.

Вместе с тем, омбудсмен считает, что «задержание их по признаку, что они надели такую майку, наверное, неправильно».Москалькова добавила, что готова подключиться к решению этой проблемы, однако таких обращений пока не поступало.

Утром в четверг пять женщин, потерявших в теракте своих близких, организовали акцию с футболками, на которых были обвинения в адрес президента.

Как сообщала «Новая газета», в акции участвовали: Элла Кесаева (дочь Зарина была в заложниках), Эмма Бетрозова (погиб муж Руслан, сыновья 16-летний Алан и 14-летний Аслан), Жанна Цирихова (была заложницей вместе с двумя дочерьми, 8 летняя Елизавета Цирихова погибла), Светлана Маргиева (была заложницей вместе с дочерью Эльвирой, дочь погибла у нее на руках), Эмилия Бзарова (в школе находились двое сыновей, муж и свекровь, 9-летний Аслан Дзасаров погиб).

Трем женщинам суд назначил общественные работы по 20 часов. Земфире Цириховой, не участвовавшей в акции, но в момент задержания находившейся рядом, также назначены общественные работы — за то, что «находилась в группе женщин» и «допускала высказывания». Эмме Бетрозовой и Жанне Цириховой назначили штраф по 20 тысяч рублей — они не догадались попросить альтернативного наказания. 

Включая время нахождения в ОВД и в суде, женщины провели в неволе 14,5 часов. 

 


28 комментариев

9
сергей маханько , 2 сентября 2016 в 18:36
"Какая мерзость, эта ваша заливная рыба!"
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1
Виктория Украинка , 2 сентября 2016 в 19:27
Какая хорошая женщина, ну прям эталон добродетели. Всем россиянам надо на нее молиться. Во истину Москалькова Татьяна, омбудсмен от души. Берегите и цените ее россияне. Она всем помогает и вам поможет. "Где-то в глубине души, оооочень глубоко..." (с)
(Сергей Алексеевич, ну теперь то правильно я написала???? Я старалась.)
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0
анна а. , 2 сентября 2016 в 19:50
Где-то на окраине лесной поляны быстро пронёсся дог.
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17
Проходящий Мимо , 2 сентября 2016 в 18:40
Если я не ошибаюсь, в обязанности омбудсмена входит защита прав человека, а не отмазывание ментов превысивших полномочия.
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6
vlad celler , 2 сентября 2016 в 18:58
Проходящий Мимо , 2 сентября 2016 в 18:40
Если я не ошибаюсь, в обязанности омбудсмена входит защита прав человека, а не отмазывание ментов превысивших полномочия.

А разве она не генерал милиции ?
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6
Василиса Премудрая , 2 сентября 2016 в 19:05
Проходящий Мимо , 2 сентября 2016 в 18:40
..в обязанности омбудсмена входит защита прав человека....
================
Так то в обязанности омбудсмена вообще, а в в обязанности российского защита прав Путина.
"Уж сколько сделал президент для того, чтобы поднять социальный уровень…"
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8
Фотий Ту , 2 сентября 2016 в 18:42
Уж сколько раз. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок.
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9
Виктория Украинка , 2 сентября 2016 в 18:43
Ее счастье, что она не в Украине, уже в мусорном баке бы вывалялась вместе с астаховым.
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-13
Виктор Дремов , 2 сентября 2016 в 18:47
Закон есть закон.
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5
Проходящий Мимо , 2 сентября 2016 в 18:49
Закон как дышло.
Прав тот у кого больше прав.
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8
Irina Voloshina , 2 сентября 2016 в 18:55
Вот если б надели майку с надписью "Обама - чмо" или "Обаму - в топку", тут бы их с энтузиазмом поддержали, и про мораль и нравственность не вспоминали бы.
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1
Ленок Три , 2 сентября 2016 в 19:44
Дремов. И к чему Вы это брякнули, какой закон? Уж в такой теме так зарабатывать свои 11-80 просто мерзко.
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5
John Connor , 2 сентября 2016 в 18:52
про матерей Беслана мы все знаем, а вот интересно: у погибших детей, что: не было отцов? Вообще? Где эти кастраты? Куда они попрятались? Их детей убили, жён лупят как собак...
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3
Проходящий Мимо , 2 сентября 2016 в 18:57
"отцы" или дома супчик варят, или полы моют, может постирушки устроили... )))
Не осталось похоже в России мужчин. Только самцы.
Мужчины такого издевательства над своей страной не допускают.
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2
сергей маханько , 2 сентября 2016 в 19:01
Это было первое, что мне пришло в голову, первая, так сказать, реакция. А где были мужья?Ведь, если даже на Кавказе мужики не способны защить своих жён, это край.
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9
Юрий Козлов Козлов , 2 сентября 2016 в 18:53
оскорбительными надписями в адрес президента России Владимира Путина, неправильный «с точки зрения морали, нравственности».

Это просто констатация факта !
И вообще, для меня это не президент !
Как и многие, я эту .... не выбирал !
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5
Konst Konst , 2 сентября 2016 в 18:55
А чего вы ждали от нее? Яровая, Поклонская, Васильева, и прочие - это всего лишь путинские органчики. Не стоят их слова ни гроша, т.к. мысли не их. И слова тоже.
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Свет в Конце , 2 сентября 2016 в 18:56
Комментарий удален
3
Irina Voloshina , 2 сентября 2016 в 19:01
Интересно, у Москальковой дети есть?
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1
alisa alieva , 2 сентября 2016 в 19:04
Аминь! И не только она. Чуть выше перечисленные дамы тоже.
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3
Konst Konst , 2 сентября 2016 в 18:57
Адекватные политики и журналисты все уже в гробах. Остался бессмысленный и пустоглазый шлак.
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