Информационные агентства ТАСС и РИА Новости по просьбе Кремля удалили из фотобанков фотографии встречи президента России Владимира Путина со студентами Итонского колледжа. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это была закрытая встреча, в ТАСС попали фото по ошибке. По нашей просьбе их удалили», — объяснил Песков.

Архимандрит Тихон (Шевкунов), который организовал встречу учащихся Итона с российским лидером, рассказал, что формат встречи был изменен: изначально руководство колледжа рассматривало два варианта, однако было решено привезти студентов в Кремль в качестве частных лиц , а не как официальную делегацию.

О встрече студентов престижного Итонского колледжа с Путиным ранее сообщила газета The Guardian. Кремль посетили 11 студентов колледжа. Песков рассказал, что встреча состоялась чуть более недели назад и продлилась около часа. О встрече с президентом студенты попросили через отца Тихона, который выступал перед учащимися Итонского колледжа некоторое время назад.

«Это была абсолютно частная встреча, она носила непубличный характер. Именно просто такой разговор без повестки дня, свободное общение. Это было интересно и президенту, и самим ребятам», — пояснил Песков.

Один из студентов — Дэвид Вэй — на странице в фейсбуке рассказал, что на подготовку встречи ушло «10 месяцев, 1 040 электронных сообщений, 1 000 SMS, бесчисленные бессонные ночи». Позже он удалил свою запись.