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Новости

2062 Информагентства удалили снимки со встречи Путина и студентов Итона по просьбе Кремля

02.09.2016 Теги: кремль, путин, студенты, фото

Информационные агентства ТАСС и РИА Новости по просьбе Кремля удалили из фотобанков фотографии встречи президента России Владимира Путина со студентами Итонского колледжа. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это была закрытая встреча, в ТАСС попали фото по ошибке. По нашей просьбе их удалили», — объяснил Песков.

Архимандрит Тихон (Шевкунов), который организовал встречу учащихся Итона с российским лидером, рассказал, что формат встречи был изменен: изначально руководство колледжа рассматривало два варианта, однако было решено привезти студентов в Кремль в качестве частных лиц , а не как официальную делегацию.

О встрече студентов престижного Итонского колледжа с Путиным ранее сообщила газета The Guardian. Кремль посетили 11 студентов колледжа. Песков рассказал, что встреча состоялась чуть более недели назад и продлилась около часа. О встрече с президентом студенты попросили через отца Тихона, который выступал перед учащимися Итонского колледжа некоторое время назад.

«Это была абсолютно частная встреча, она носила непубличный характер. Именно просто такой разговор без повестки дня, свободное общение. Это было интересно и президенту, и самим ребятам», — пояснил Песков.

Один из студентов — Дэвид Вэй — на странице в фейсбуке рассказал, что на подготовку встречи ушло «10 месяцев, 1 040 электронных сообщений, 1 000 SMS, бесчисленные бессонные ночи». Позже он удалил свою запись.

 


12 комментариев

1
Борей Вилсон , 2 сентября 2016 в 19:23
Новая масонская ложа?
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0
Проходящий Мимо , 2 сентября 2016 в 19:24
"Сам" вербовал.
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1
Мои Пятькопеек , 2 сентября 2016 в 19:47
Нет. Просто, видимо, для кадров и видео с П и М обычно подбирают очень невысоких собеседников, а здесь что-то не сработало...
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1
Мои Пятькопеек , 2 сентября 2016 в 19:47
Нет. Просто, видимо, для кадров и видео с П и М обычно подбирают очень невысоких собеседников, а здесь что-то не сработало...сорри... Айфон... Заранее благодарен модератору за устранение дубля.
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1
Alexander Nasonov , 2 сентября 2016 в 19:35
Элите давно уже пора завести свой клон фейсбука, твиттера и тп, чтобы хвалиться исключительно перед своими. Тогда и записи удалять не придется.
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1
Alex Koller , 2 сентября 2016 в 19:35
Наверное в рамках практики ездили смотреть диковинного жителя кремля.
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-1
Гегелевский Диамант , 2 сентября 2016 в 19:47
Очень интересный ход. (встреча со студентами)
Фактически идет прямое обращение к верхнему уровню элитарных кругов Британской Империи. Одно это действие с точки зрения влияния на сознание этих элит будет значить гораздо больше, чем мегатонны демагогии Мэй. Мощное воздействие для ломки "стереотипов сознания".
Использование же для каналов связи нестандартные пути (привлечение представителей общественности из религиозных организаций) открывают широкую возможность для новых пространств диалога.
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0
Nail Timler , 2 сентября 2016 в 19:38
"престижного Итонского колледжа" - с каких пор заурядное англосаксонское училище стало престижным.
А-а-а, понял - после того, как туда приехали учиться дети бывших членов КПСС.
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1
Проходящий Мимо , 2 сентября 2016 в 19:47
Итонский колледж за время своего существования выпустил 20 премьер-министров Великобритании... не такой он уж заурядный.
Если сейчас там вербовать студентов - в будущем можно поиметь не плохие дивиденты.
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0
Гегелевский Диамант , 2 сентября 2016 в 19:54
Одно из направлений действия любой разведки - вербовка или хотя бы установление дружеских отношений с учащимися всяких интересных учебных заведений в стране пребывания с расчётом на перспективу. Как говорится, чтобы стать генеральшей, нужно выходить замуж за лейтенанта.

Что касается Итона, большой процент обладателей его старого школьного галстука через 5-15 лет неизбежно будет во власти. ВВП играет вдолгую. Горизонт планирования - десятилетия.
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1
Виктор Головин , 2 сентября 2016 в 19:42
Если встречи с простыми ребятами так держать в тайне,что говорить когда в Кремль приезжает кураторы и руководители агентов влияния сша...
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2
Оксана Шевченко , 2 сентября 2016 в 19:46
А чего Путин всполошился из-за фотографий? И объяснения какие-то нелепые пошли, частная встреча. Нельзя было что-то приличнее выдумать, например про попытку поменять их неправильные европейские ценности на российские скрепы. Или сказал бы, что студенты заблудились. или что их вообще там не было, а была украинская ДРГ.
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