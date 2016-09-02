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2 В Узбекистане официально объявили о смерти президента Каримова
В Узбекистане официально объявлено о смерти президента страны Ислама Каримова, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение правительства.
Комиссию по организации похорон возглавит премьер-минитср страны Шавкат Мирзияев.
Ранее многочисленные СМИ и официальные лица неоднократно сообщали о смерти Ислама Каримова. Так, агентство «Фергана» утверждало, что Каримов скончался еще 29 августа, однако в тот же день в аппарате президента Узбекистана эти сообщения опровергали. В пятницу агентство Интерфакс со ссылкой на официальное заявление правительства сообщило о смерти узбекского лидера. При этом на сайте правительства подобного сообщения не появлялось.
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