В Узбекистане официально объявлено о смерти президента страны Ислама Каримова, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение правительства.

Комиссию по организации похорон возглавит премьер-минитср страны Шавкат Мирзияев.

Ранее многочисленные СМИ и официальные лица неоднократно сообщали о смерти Ислама Каримова. Так, агентство «Фергана» утверждало, что Каримов скончался еще 29 августа, однако в тот же день в аппарате президента Узбекистана эти сообщения опровергали. В пятницу агентство Интерфакс со ссылкой на официальное заявление правительства сообщило о смерти узбекского лидера. При этом на сайте правительства подобного сообщения не появлялось.