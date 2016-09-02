Новости
106 В результате взрыва на Филиппинах погибли 10 человек
В городе Давао на юге Филиппин произошел взрыв, сообщает агентство Reuters.
Взрыв произошел около 23:00 по местному времени (18:00 по мск) на ночном рынке недалеко от отеля «Марко Поло». По предварительным данным, погибли 10 человек, 60 человек пострадали.
В момент взрыва в городе находился президент страны Родриго Дутерте, который приехал туда с визитом. Его сын, занимающий пост вице-мэра города, сообщил, что президент не пострадал. После взрыва глава Филиппин находился в полицейском участке.
Причины взрыва пока неизвестны.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Новосибирское «Яблоко» отозвало своего кандидата на выборах за плагиат
Омбудсмен Москалькова высказалась о задержании матерей Беслана
Информагентства удалили снимки со встречи Путина и студентов Итона по просьбе Кремля
Генри Резник: «Не могу понять, как юристы нашли здесь «реабилитацию нацизма»
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.20044271
-
Вторая «ночь длинных ковшей»6607
-
Страшно и злободневно14805
-
Гуковские шахтеры7696
-
В Москве началась избирательная кампания2781
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров23904
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Извиняюсь, Панферов.
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Подонки в погонах
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?
Абсолютно согласна. Кто бы ни были Цапки, но это убийство совершили...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?131108
Сны Беслана120176
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?114090
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
2 комментария