В городе Давао на юге Филиппин произошел взрыв, сообщает агентство Reuters.

Взрыв произошел около 23:00 по местному времени (18:00 по мск) на ночном рынке недалеко от отеля «Марко Поло». По предварительным данным, погибли 10 человек, 60 человек пострадали.

В момент взрыва в городе находился президент страны Родриго Дутерте, который приехал туда с визитом. Его сын, занимающий пост вице-мэра города, сообщил, что президент не пострадал. После взрыва глава Филиппин находился в полицейском участке.

Причины взрыва пока неизвестны.