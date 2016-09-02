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Новости

106 В результате взрыва на Филиппинах погибли 10 человек

02.09.2016 Теги: взрыв, жертвы, филиппины

В городе Давао на юге Филиппин произошел взрыв, сообщает агентство Reuters.

Взрыв произошел около 23:00 по местному времени (18:00 по мск) на ночном рынке недалеко от отеля «Марко Поло». По предварительным данным, погибли 10 человек, 60 человек пострадали.

В момент взрыва в городе находился президент страны Родриго Дутерте, который приехал туда с визитом. Его сын, занимающий пост вице-мэра города, сообщил, что президент  не пострадал. После взрыва глава Филиппин находился в полицейском участке.

Причины взрыва пока неизвестны.


2 комментария

0
Гегелевский Диамант , 2 сентября 2016 в 20:31
Президент Филиппин обидел американского посла
https://lenta.ru/news/2016/08/...
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0
Виктор Дремов , 2 сентября 2016 в 21:29
Удивляться уже не приходится...
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