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Новости

602 Путин выразил соболезнования в связи cо смертью Каримова

02.09.2016 Теги: путин, узбекистан

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной узбекского лидера Ислама Каримова, передает Интерфакс.

Путин отметил, что под руководством Каримова Узбекистан проводил миролюбивую внешнюю политику, способствовавшую укреплению безопасности и стабильности в Центральной Азии.

«Его уход из жизни — тяжелая утрата для народа Узбекистана, а также для всего Содружества Независимых Государств и для стран. <…> Трудно переоценить вклад Ислама Абдуганиевича Каримова в становление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее развивать российско-узбекское сотрудничество на благо наших братских народов», — сказал российский лидер.

Путин попросил временно исполняющего обязанности президента республики Нигматуллу Юлдашева передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Каримова, правительству и всему народу Узбекистана.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на двух федеральных чиновников, от России на похороны президента Узбекистана, скорее всего, отправится премьер-министр Дмитрий Медведев.

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни. Он будет похоронен 3 сентября в его родном городе Самарканде. В связи с кончиной президента в Узбекистане объявлен трехдневный траур. 

 


13 комментариев

4
Василий Васильевич , 2 сентября 2016 в 20:41
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не помнит, как он говорил про обрушение добычи нефти в случае падения цен до 80 долларов за баррель.

...интервью агентству Bloomberg.
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2
Konst Konst , 2 сентября 2016 в 20:58
Ничего, мы напомним и ссылку приведем.)))
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5
Ирина Черненко , 2 сентября 2016 в 20:53
"Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее развивать российско-узбекское сотрудничество на благо наших братских народов», — сказал российский лидер.
------------------
Ой вэй! Если разговор зашел о "братстве", да еще в трудно-скорбную минуту предстоящих распрей между власть имущими в Узбекистане по дележу президентского кресла - жди беду! Боооооольшущую такую беду от "старшОго брата"!!!... ((
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3
alisa alieva , 2 сентября 2016 в 21:01
Жаль,что не могу поставить вам десяток плюсов.
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3
Доктор Ольга , 2 сентября 2016 в 21:19
«Его уход из жизни — тяжелая утрата для народа Узбекистана, а также для всего Содружества Независимых Государств и для стран....//
Очень тяжёлая утрата. Люди до сих пор помнят расстрел демонстрантов в Андижане. Эти события 2005 года (начавшиеся, к слову, с беспорядков), с применением против мирных граждан спецсредств и военной техники, надолго закрепили за Каримовым репутацию (удалено модератором), а за Узбекистаном — славу среднеазиатского Могадишо. Мордору есть чему поучиться...
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2
Владимир Василенко , 2 сентября 2016 в 21:36
Ирина Черненко , 2 сентября 2016 в 20:53
"Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее..........
********
Украина что такое "братство" по путински уже на себе испытала. Он как слово "братские" скажет - меня злоба сразу берет
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4
Олег Лысенко , 2 сентября 2016 в 20:54
— Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все.
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2
Василий Васильевич , 2 сентября 2016 в 20:56
— А я, братец, к тебе! — начал Поплавский, застав его дома. — Сию же минуту одевайся и едем. Умер один из наших, сейчас его на тот свет отправляем, так надо, братец, сказать на прощанье какую-нибудь чепуховину... На тебя вся надежда. Умри кто-нибудь из маленьких, мы не стали бы тебя беспокоить, а то ведь секретарь... канцелярский столп, некоторым образом. Неловко такую шишку без речи хоронить.
— А, секретарь! — зевнул Запойкин. — Это пьяница-то?
— Да, пьяница. Блины будут, закуска... на извозчика получишь. Поедем, душа! Разведи там, на могиле, какую-нибудь мантифолию поцицеронистей, а уж какое спасибо получишь!
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2
Василий Васильевич , 2 сентября 2016 в 20:57
......Скоро слушатели стали замечать нечто странное и в самом ораторе. Он уставился в одну точку, беспокойно задвигался и стал сам пожимать плечами. Вдруг он умолк, разинул удивленно рот и обернулся к Поплавскому.
— Послушай, он жив! — сказал он, глядя с ужасом.
— Кто жив!
— Да Прокофий Осипыч! Вон он стоит около памятника!
— Он и не умирал! Умер Кирилл Иваныч!
— Да ведь ты же сам сказал, что у вас секретарь помер!
— Кирилл Иваныч и был секретарь. Ты, чудак, перепутал! Прокофий Осипыч, это верно, был у нас прежде секретарем, но его два года назад во второе отделение перевели столоначальником.
— А, чёрт вас разберет!
— Что же остановился? Продолжай, неловко!
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2
Василий Васильевич , 2 сентября 2016 в 20:58
Запойкин обернулся к могиле и с прежним красноречием продолжал прерванную речь. У памятника, действительно, стоял Прокофий Осипыч, старый чиновник с бритой физиономией. Он глядел на оратора и сердито хмурился.
— И как это тебя угораздило! — смеялись чиновники, когда вместе с Запойкиным возвращались с похорон. — Живого человека похоронил.
— Нехорошо-с, молодой человек! — ворчал Прокофий Осипыч. — Ваша речь, может быть, годится для покойника, но в отношении живого она — одна насмешка-с! Помилуйте, что вы говорили? Бескорыстен, неподкупен, взяток не берет! Ведь про живого человека это можно говорить только в насмешку-с.
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1
alisa alieva , 2 сентября 2016 в 21:02
Ой, везет же людям.
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-1
Виктор Дремов , 2 сентября 2016 в 21:21
В любой стране, где власть зависит от одного человека, после смерти генсека могут наступить далеко идущие последствия. Желаю Узбекистану с новым руководителем выбрать правильные приоритеты в жизни, и правильно определиться в своем пространстве.
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-2
Олег Алексеенко , 2 сентября 2016 в 21:36
Люди!
Умер человек. Давайте не будем глумиться.
Жаль, что персоны такого ранга не могут спокойно умереть и достойно лежать в могиле.
Вспомните Рашидова Ш.Р.* – дважды Герой Социалистического Труда, 10 орденов Ленина и др. награды, а затем «хлопковое дело», «золотые новоделы», эксгумация и перезахоронение.
Это их беда. И об этом должны помнить все временщики, просыпаться каждую ночь в холодном поту на мокрых простынях.
* – Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР (1959—1983).
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