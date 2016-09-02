Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной узбекского лидера Ислама Каримова, передает Интерфакс.

Путин отметил, что под руководством Каримова Узбекистан проводил миролюбивую внешнюю политику, способствовавшую укреплению безопасности и стабильности в Центральной Азии.

«Его уход из жизни — тяжелая утрата для народа Узбекистана, а также для всего Содружества Независимых Государств и для стран. <…> Трудно переоценить вклад Ислама Абдуганиевича Каримова в становление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее развивать российско-узбекское сотрудничество на благо наших братских народов», — сказал российский лидер.

Путин попросил временно исполняющего обязанности президента республики Нигматуллу Юлдашева передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Каримова, правительству и всему народу Узбекистана.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на двух федеральных чиновников, от России на похороны президента Узбекистана, скорее всего, отправится премьер-министр Дмитрий Медведев.

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни. Он будет похоронен 3 сентября в его родном городе Самарканде. В связи с кончиной президента в Узбекистане объявлен трехдневный траур.