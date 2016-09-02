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Новости

93 Блогера заподозрили в оскорблении чувств верующих после ловли покемонов в храме

02.09.2016 Теги: оскорбление чувств верующих, уголовное дело, экстремизм

Сотрудники правоохранительных органов задержали екатеринбургского блогера Руслана Соколовского после публикации видео, на котором он играл в Pokemon GO в одном из городских храмов.

Как сообщил «Новой газете» член Общественной наблюдательной комиссии Дмитрий Калинин, на видео запечатлено, как Соколовский играет в покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

По факту публикации видео на канале блогера в YouTube было возбуждено уголовное дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды по социальному признаку» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания» (оскорбление чувств верующих).

Сейчас Соколовский находится в одном из изоляторов Екатеринбурга, ему грозит до трех лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет блогеру меру пресечения. 

В России приложение еще не запущено официально, но многие пользователи смогли скачать ее, сменив в настройках телефона локацию на США.

Тем не менее, депутаты Госдумы уже предложили запретить игру. В частности, парламентарий от КПРФ Денис Вороненков призывал ФСБ ввести запрет на распространение игры в стране, так как ее пользователи могут стать участниками шпионажа и теракта. В свою очередь министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров предположил, что в создании игры Pokemon Go могли принимать участие спецслужбы.


1 комментарий

0
Виктор Дремов , 2 сентября 2016 в 21:52
Повезло мальчонке, что в православном храме играл. В мечети давно бы уже очко порвали на покемонский флаг.
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