Правительство Узбекистана опубликовало медицинское заключение о причине смерти президента республики Ислама Каримова.

Как следует из документа, Каримова доставили в Центральную клиническую больницу Минздрава республики утром 27 августа в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него «острое нарушение мозгового кровообращения с массивным субарахноидальным кровоизлиянием (инсульт)». После этого у президента Узбекистана остановилось сердце, однако врачи реанимировали его, после чего у Каримова развилась атоническая кома. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

К лечению президента привлекли специалистов из России, Германии, Финляндии и Монако.

Вечером 2 сентября, в 20:15 по местному времени у Ислама Каримова «наступила остановка сердечной деятельности».

«Интенсивные реанимационные мероприятия не дали эффекта и в 20.55 у пациента констатирована биологическая смерть», — сказано в медицинском заключении.

Ранее многочисленные СМИ и официальные лица неоднократно сообщали о смерти Ислама Каримова. Так, агентство «Фергана» утверждало, что Каримов скончался еще 29 августа, однако в тот же день в аппарате президента Узбекистана эти сообщения опровергали.

В пятницу агентство Интерфакс со ссылкой на официальное заявление правительства сообщило о смерти узбекского лидера. При этом на сайте правительства подобного сообщения не появлялось. Позже агентство аннулировало сообщение.

Непосредственно в пятницу утром кабмин Узбекистана сообщил о «резком ухудшении здоровья» Каримова, а через несколько часов премьер Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования в связи со смертью Ислама Каримова, не уточнив, откуда получил информацию о кончине узбекского лидера.

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни. Он будет похоронен 3 сентября в его родном городе Самарканде. В связи с кончиной президента в Узбекистане объявлен трехдневный траур.