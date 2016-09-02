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1418 Австрия попросила Россию запретить «Победе» продавать билеты в Вену
Авиационные власти Австрии призвали Россию остановить продажу билетов авиакомпании-лоукостера «Победа» в Вену, передает Интерфакс.
Авиация выказала недовольство тем, что «Победа» не имеет прямого назначения на полеты Москва—Вена, но продает билеты по этому направлению. Речь идет об услуге «Победы» Fly & Bus, предусмотренной для некоторых международных направлений перевозчика. Например, пассажиров доставляют самолетом до Братиславы, откуда на автобусах-экспрессах везут до столицы Австрии.
Австрийские авиационные власти настаивают на том, чтобы авиакомпания привела свои процедуры бронирования и продаж билетов в соответствие с договоренностями между странами и потребовали от российских властей принять меры для прекращения этой операции.
За последние время пассажиры авиакомпании не раз публично высказывали претензии к лоукостеру. В 2016 году авиакомпания «Победа» неоднократно повышала тарифы на перелеты. Так, 19 июля лоукостер изменил условия онлайн-бронирования билетов: теперь пассажирам, летящим вместе, придется заплатить за соседние кресла в два раза больше.
Кроме того, «Победа» почти втрое увеличила сбор за провоз в салоне самолета товаров, купленных в магазинах duty free. Ранее тариф для покупок составлял 700 рублей или 10 евро. Теперь компания берет с пассажиров 2000 рублей или 35 евро за ручную кладь с duty free.
В августе Федеральная антимонопольная служба признала недобросовестной рекламу «Победы» о билетах за 1 рубль.
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