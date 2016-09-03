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152 Глава Минтруда пообещал повысить зарплаты бюджетникам в 2017 году
Министерство труда России анонсировало повышение зарплат бюджетникам в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства Максима Топилина.
«Совершенно точно повышение будет, указы надо выполнять. Повышение зарплат бюджетникам будет в следующем году, в этом году идет просто повышение зарплат, в соответствии с указом, указанным категориям», — сказал он.
«Когда идет повышение указанным категориям, деньги предусматриваются в бюджете, и постепенно они лимитами как на федеральном уровне, так и на региональном уровне доводятся», — добавил министр.
По его словам, «деньги пока не определены, пока бюджетный процесс, расчеты все есть, пока меняется статистика».
Накануне Счетная палата России посчитала средние зарплаты специалистов разных профессий в Российской империи и перевела эти цифры в современные рубли.
Выяснилось, что в 1913 году дворник получал 18 рублей, то есть 27 тысяч современных рублей. Участковый в тот же год зарабатывал 50 рублей в месяц, что в нынешнее время составляет примерно 57 тысяч рублей. Зарплата слесаря в пересчете на нынешний курс составляла 86 тысяч, чиновник среднего класса получал 94 тысячи, учитель гимназии – 129 тысяч. Военный в звании полковника в то время зарабатывал 325 рублей — 492 тысяч рублей современных рублей.
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