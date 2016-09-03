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Новости

0 Премьер Японии призвал Путина решить проблему мирного договора

03.09.2016 Теги: вторая мировая война, путин, япония

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путин решить проблему заключения мирного договора. Об этом сообщает ТАСС.

«Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость, возьмем на себя ответственность, преодолеем трудности и оставим будущим поколениям мир, где Россия и Япония раскроют свой мощный потенциал. Давай поставим точку в ненормальной ситуации, которая длится уже более 70 лет, и вместе начнем новую эпоху российско-японских отношений, которая продлится еще 70 лет», — сказал Абэ. 

Японский премьер предложил Путину проводить ежегодные встречи во Владивостоке.  

«Давайте проводить ежегодные встречи во Владивостоке и проверять, как реализуются восемь пунктов плана нашего сотрудничества», — добавил он.

«Иногда, приходя в девственный лес тайги, в свете лучей солнца, проникающих сквозь листву, мы могли бы подумать о том, какими могли бы быть отношения между Россией и Японией через двадцать, через тридцать лет», — отметил премьер-министр.

6 мая на встрече в Сочи Абэ предложил Путину план сотрудничества из восьми пунктов. План предусматривает строительство заводов по производству сжиженного природного газа, портов, аэропортов, больниц и других объектов инфраструктуры, в основном на российском Дальнем Востоке.

Территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи между Россией (ранее СССР) и Японией тянутся с окончания Второй мировой войны. Страны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.


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