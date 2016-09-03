Новости
0 Премьер Японии призвал Путина решить проблему мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путин решить проблему заключения мирного договора. Об этом сообщает ТАСС.
«Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость, возьмем на себя ответственность, преодолеем трудности и оставим будущим поколениям мир, где Россия и Япония раскроют свой мощный потенциал. Давай поставим точку в ненормальной ситуации, которая длится уже более 70 лет, и вместе начнем новую эпоху российско-японских отношений, которая продлится еще 70 лет», — сказал Абэ.
Японский премьер предложил Путину проводить ежегодные встречи во Владивостоке.
«Давайте проводить ежегодные встречи во Владивостоке и проверять, как реализуются восемь пунктов плана нашего сотрудничества», — добавил он.
«Иногда, приходя в девственный лес тайги, в свете лучей солнца, проникающих сквозь листву, мы могли бы подумать о том, какими могли бы быть отношения между Россией и Японией через двадцать, через тридцать лет», — отметил премьер-министр.
6 мая на встрече в Сочи Абэ предложил Путину план сотрудничества из восьми пунктов. План предусматривает строительство заводов по производству сжиженного природного газа, портов, аэропортов, больниц и других объектов инфраструктуры, в основном на российском Дальнем Востоке.
Территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи между Россией (ранее СССР) и Японией тянутся с окончания Второй мировой войны. Страны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Лифт без кнопки
Блогера заподозрили в оскорблении чувств верующих после ловли покемонов в храме
В Узбекистане официально объявили о смерти президента Каримова
Счетная палата сравнила дореволюционные зарплаты в России с современными
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.20044785
-
Вторая «ночь длинных ковшей»6669
-
Страшно и злободневно14959
-
Гуковские шахтеры7786
-
В Москве началась избирательная кампания2823
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров23922
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Извиняюсь, Панферов.
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Матери, потерявшие детей, побывавшие в аду не шахидки! Но, тот, кто...
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?
KONST. OMAROV,oни убили её и её детей ( такая им была поставлена...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?131695
Сны Беслана127357
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?116407
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев